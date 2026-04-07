Fußball heute: FC Bayern München vor dem Spiel gegen Real Madrid: Harry Kane spielt!

Der FC Bayern München kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf Harry Kane bauen. Der englische Torjäger war am Montagmittag mit einem Lächeln beim Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse dabei. Ob der Stürmerstar am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Bernabéu tatsächlich in der Startelf steht, soll sich erst kurzfristig und vor Ort entscheiden.

Kane wieder im Bayern-Training

„Ob er ihn aufstellt oder nicht“ sei die Entscheidung von Vincent Kompany, erklärte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: „Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl.“ Kane hatte das Bundesliga-Spiel der Münchner am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verletzungsbedingt verpasst. Beim Training der englischen Nationalmannschaft hatte er einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Kompany hatte schon vor der Partie in Freiburg betont, er sei „eher positiv“, was einen Einsatz des 32-Jährigen in Madrid angehe. Eberl sagte danach: „Wir tun alles.“

Champions League Real Madrid - - FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N - : - FC Bayern München S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Beeindruckende Quote des Torjägers

In dieser Saison musste Kane bislang erst drei von 43 Pflichtspielen des deutschen Rekordmeisters aussetzen – und alle drei Partien gewann Bayern. Betroffen waren neben dem Ligaspiel in Freiburg auch das 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am 6. März sowie das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) vier Tage später. Im Rückspiel gegen die Italiener schnürte der Angreifer einen Doppelpack; es waren seine Saisontore neun und zehn im neunten Königsklassen-Einsatz. Insgesamt steht der 32-Jährige nach 40 Partien bei 48 Treffern in dieser Spielzeit.

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Unliebsame Erinnerungen an Real Madrid

Mit Real Madrid verbindet Kane eine bittere Vorgeschichte. Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er bereits angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Zwar bereitete der Torschütze aus dem Hinspiel die Münchner Führung vor, doch beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste anschließend hilflos mitansehen, wie der FC Bayern den möglichen Finaleinzug noch aus der Hand gab. „Diese Nacht“, sagte er kürzlich, „war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran…“