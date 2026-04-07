+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fußball heute: FC Bayern München vor dem Spiel gegen Real Madrid: Harry Kane fit!

von

Der FC Bayern München kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf Harry Kane bauen. Der englische Torjäger war am Montagmittag mit einem Lächeln beim Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse dabei. Ob der Stürmerstar am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Bernabéu tatsächlich in der Startelf steht, soll sich erst kurzfristig und vor Ort entscheiden.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Harry Kane vom FC Bayern München spielt den Ball beim Abschlusstraining auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße am 17. März 2026 in München. Das Training fand kurz vor dem Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League 2025/26 statt. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images
Harry Kane vom FC Bayern München spielt den Ball beim Abschlusstraining auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße am 17. März 2026 in München. Das Training fand kurz vor dem Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League 2025/26 statt. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Kane wieder im Bayern-Training

„Ob er ihn aufstellt oder nicht“ sei die Entscheidung von Vincent Kompany, erklärte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag: „Aber zumindest ist er dabei und das gibt ein gutes Gefühl.“ Kane hatte das Bundesliga-Spiel der Münchner am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (3:2) verletzungsbedingt verpasst. Beim Training der englischen Nationalmannschaft hatte er einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Kompany hatte schon vor der Partie in Freiburg betont, er sei „eher positiv“, was einen Einsatz des 32-Jährigen in Madrid angehe. Eberl sagte danach: „Wir tun alles.“

Champions League
7.4.2026
- 21:00
Real Madrid
- -
FC Bayern München
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 7.4.2026-21:00
Real Madrid
S S S S N
- : -
FC Bayern München
S U S S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Schiedsrichter: M. Oliver
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayern München und +1.5 Tore

News zum Spiel FC Bayern gegen Real Madrid am 7.4.2026

Beeindruckende Quote des Torjägers

In dieser Saison musste Kane bislang erst drei von 43 Pflichtspielen des deutschen Rekordmeisters aussetzen – und alle drei Partien gewann Bayern. Betroffen waren neben dem Ligaspiel in Freiburg auch das 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am 6. März sowie das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) vier Tage später. Im Rückspiel gegen die Italiener schnürte der Angreifer einen Doppelpack; es waren seine Saisontore neun und zehn im neunten Königsklassen-Einsatz. Insgesamt steht der 32-Jährige nach 40 Partien bei 48 Treffern in dieser Spielzeit.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Der Turnierbaum der UEFA Champions League 2025/26 zeigt die Paarungen auf dem Weg zum Finale in Budapest: Im Viertelfinale treffen Paris Saint-Germain auf den FC Liverpool, Real Madrid auf den FC Bayern München, der FC Barcelona auf Atlético Madrid sowie Sporting CP auf den FC Arsenal. Zuvor hatten sich die acht Viertelfinalisten im Achtelfinale gegen Chelsea, Galatasaray, Manchester City, Atalanta, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bodø/Glimt und Bayer Leverkusen durchgesetzt.
Der Turnierbaum der UEFA Champions League 2025/26 zeigt die Paarungen auf dem Weg zum Finale in Budapest: Im Viertelfinale treffen Paris Saint-Germain auf den FC Liverpool, Real Madrid auf den FC Bayern München, der FC Barcelona auf Atlético Madrid sowie Sporting CP auf den FC Arsenal. Zuvor hatten sich die acht Viertelfinalisten im Achtelfinale gegen Chelsea, Galatasaray, Manchester City, Atalanta, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bodø/Glimt und Bayer Leverkusen durchgesetzt.

Unliebsame Erinnerungen an Real Madrid

Mit Real Madrid verbindet Kane eine bittere Vorgeschichte. Beim Halbfinal-Aus 2024 (2:2/1:2) war er bereits angeschlagen ins Rückspiel gegangen. Zwar bereitete der Torschütze aus dem Hinspiel die Münchner Führung vor, doch beim Stand von 1:0 wurde er ausgewechselt und musste anschließend hilflos mitansehen, wie der FC Bayern den möglichen Finaleinzug noch aus der Hand gab. „Diese Nacht“, sagte er kürzlich, „war wirklich schwer zu verkraften, wir waren so nah dran…“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++