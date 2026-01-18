FC Bayern München – Jamal Musiala mit Comeback – Partylaune

Jamal Musiala feierte beim beeindruckenden 5:1-Sieg von Bayern München über RB Leipzig sein Comeback nach einer langen Verletzungspause. Der 22-Jährige, der 196 Tage nach einem Wadenbeinbruch und einer Sprunggelenksluxation zurückkehrte, lieferte gleich einen Assist. Während die Münchner auch ohne Musiala in der Bundesliga dominieren, dämpft Sportvorstand Max Eberl die Erwartungen für die kommenden Wochen.

Musiala zurück auf dem Platz

Nach einer langen Verletzungszeit kehrte Jamal Musiala am Samstagabend beim Auswärtsspiel in Leipzig zurück auf das Spielfeld. Der Offensivspieler hatte sich während der Klub-WM im Sommer schwer verletzt, doch nun stand er in der 87. Minute für Serge Gnabry auf dem Platz. Sein Comeback wurde von Harry Kane, dem Torjäger des FC Bayern, mit Freude kommentiert: „Es freut mich sehr für ihn, dass er wieder auf dem Feld ist“, erklärte Kane und hob Musialas positive Mentalität während der Reha hervor.

Beeindruckender Sieg für die Bayern

Obwohl Musiala erst spät ins Spiel kam, zeigten die Bayern erneut ihre Dominanz in der Bundesliga. Nach einem anfänglichen Rückstand durch ein Tor von Leipzig gingen die Münchner in der zweiten Halbzeit in Führung. Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Michael Olise sorgten für einen eindrucksvollen 5:1-Sieg. In der Schlussphase zeigten die Bayern ihre Stärke und weckten Erinnerungen an die 0:6-Niederlage, die Leipzig in der Hinrunde hinnehmen musste.

Eberl dämpft Erwartungen an Musiala

Trotz des erfolgreichen Comebacks von Musiala möchte Sportvorstand Max Eberl die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. „Der Plan mit Musiala lautet, im Januar Spaß zu haben, Minuten zu sammeln und Fitness aufzubauen, um dann in der wichtigen Phase der Saison bereit zu sein“, erklärte Eberl. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Musiala optimal in die Rückrunde integriert wird.

Ausblick auf die nächsten Spiele

Für den FC Bayern stehen nun wichtige Partien bevor, insbesondere das Champions-League-Duell gegen Union Saint-Gilloise am Mittwoch um 21.00 Uhr. Während die Münchner in der Bundesliga die Tabellenführung übernehmen, gilt es, sich auch in der europäischen Konkurrenz zu beweisen. Musiala wird sich in den kommenden Wochen weiter ins Mannschaftstraining integrieren und seine Fitness steigern, um dem Team in der entscheidenden Phase der Saison zur Seite zu stehen.