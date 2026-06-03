FC Bayern München Ikone: Thomas & Lisa Müller nach 17 gemeinsamen Jahren getrennt

Bei Thomas und Lisa Müller ist die Ehe nach 17 gemeinsamen Jahren beendet, das berichtet die tz in München. Der Anwalt des langjährigen Paares hat die Trennung bestätigt und zugleich um Wahrung der Privatsphäre gebeten. Die Bayern-Ikone und seine Ehefrau gingen damit getrennte Wege, nachdem sie über viele Jahre als Paar durchs Leben gegangen waren. Zuletzt waren gemeinsame Auftritte oder Fotos des einstigen Traumpaares ohnehin kaum noch zu sehen. Thomas Müller spielt mittlerweile weit weg von Bayern bei den Vancouver Whitecaps und wird bei der Fußball WM 2026 auch noch MagentaTV Experte sein.

Bestätigung durch Anwalt Schertz

Christian Schertz erklärte: „Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.“ Weder Thomas noch Lisa Müller äußerten sich bislang zu der traurigen Nachricht.

Im November 2019 hatten die beiden geheiratet, wenig später war Müller ein international gefeierter Superstar. Als sie den Bund der Ehe eingingen, waren sie erst 19 Jahre jung.

Gemeinsames Leben zwischen Fußball und Pferdesport

Beide führten trotz des großen Ruhms ein Leben abseits der roten Teppiche und fanden ihr Glück vor allem auf dem Rücken der Pferde. Lisa Müller ist bis heute als Dressurreiterin erfolgreich. Unterstützt haben sich beide auf ihren jeweiligen Wegen immer wieder gegenseitig.

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Während Lisa Müller auf der Tribüne der Allianz Arena Platz nahm, begleitete Thomas seine Frau zu Reitturnieren. Vor einigen Jahren ließ die 36-Jährige auch eine öffentliche Spitze gegen den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovač los, als dieser ihren Göttergatten auf der Bank schmoren ließ.

Neuausrichtung im Frühjahr 2025

Als im Frühjahr 2025 die Dokumentation „Thomas Müller – Einer wie keiner“ über die Bildschirme flimmerte, wirkte zwischen den Eheleuten noch alles intakt. Kurz darauf folgte jedoch eine komplizierte Neuausrichtung des gemeinsamen Lebens: Thomas Müller entschied sich für einen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps, während Ehefrau Lisa in der bayrischen Heimat blieb und sogar in die Politik hineinschnupperte.

Zum Deutschen Presseball vor einigen Wochen erschien die erfolgreiche Sportlerin bereits alleine. Nun ist die Beziehung der beiden offiziell vorbei. Da sie stets großen Wert auf ihre Privatsphäre gelegt hatten, sind öffentliche Statements nicht zu erwarten. Nach über 17 gemeinsamen Jahren verlief die Trennung im Hintergrund und ohne Rosenkrieg. Skandalfrei, so wie es einst ihre Liebe war. (is)