FC Bayern München Frauen heute vor Barca-Kracher: „Wir konnten viel wachsen“

Für Linda Dallmann kommt das Wiedersehen mit dem FC Barcelona genau zum richtigen Zeitpunkt. Vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Samstag um 18.15 Uhr im ZDF und bei Disney+ sieht die Nationalspielerin des FC Bayern ihr Team nach einer wichtigen Lernphase gewappnet für die nächste Aufgabe.

Lehren aus dem 1:7

Champions League Frauen FC Bayern München Frauen - - FC Barcelona Frauen

Bei der ersten Begegnung in der Ligaphase im Oktober hatte München in Barcelona ein bitteres 1:7 kassiert. Es war eine schmerzhafte Erfahrung, zugleich aber die einzige Pflichtspielniederlage der laufenden Saison. Dallmann ordnete diese Partie als wertvolle Lektion ein und erklärte: „Wir konnten viel wachsen und ich glaube, dass wir jetzt bereit sind für die zweite Chance“.

Die 31-Jährige betonte, dass man sich nur mit Siegen nicht automatisch näher komme. „Nur durch Siege kommt man sich nicht näher. Aber gerade durch solche Lehrstunden versucht man, wirklich an Lösungen zu arbeiten“, sagte sie. Zugleich sei sie „ganz froh, dass es schon mal passiert ist, weil wir wissen, wie es ausgehen kann, wenn wir nicht da sind“, ergänzte Dallmann: „Das gilt es jetzt zu verhindern.“

Rückhalt in der Allianz Arena

Im ersten Duell der Halbfinalserie setzt der FC Bayern auf den Heimvorteil und auf eine große Kulisse. Mehr als 26.000 Fans werden in der Allianz Arena erwartet, was aus Sicht von Dallmann ein entscheidender Faktor sein kann. „Wir brauchen jeden am Samstag, das kann uns enorm Kraft geben“, sagte die Mittelfeldspielerin vor der Partie.

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Das Rückspiel zwischen den deutschen und spanischen Serienmeisterinnen findet am 3. Mai im Camp Nou statt.

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