FC Bayern München: Comeback von Jamal Musiala Musiala zurück im Mannschaftstraining

Das Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern München wird greifbar. Der 22-jährige Nationalspieler konnte erstmals seit seiner schweren Sprunggelenksverletzung im Juli Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Musiala nahm an Warm-up-Übungen und Passspiel teil, bevor er sein individuelles Training fortsetzte. Dies gibt den Münchenern Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader, die möglicherweise schon im Januar 2026 erfolgen könnte.

Musiala zurück im Mannschaftstraining

Wie der FC Bayern München am Dienstag bekanntgab, gab es beim talentierten Offensivspieler Jamal Musiala Fortschritte in der Rehabilitationsphase. Nachdem er sich im Juli im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation sowie eine Wadenbeinfraktur zuzog, steht sein Comeback kurz bevor. Musiala zeigte sich beim Training gesprächig und motiviert, was für die gesamte Mannschaft ein positives Zeichen ist.

Vorbereitung auf den Comeback-Einsatz

Trainer Vincent Kompany äußerte sich optimistisch über die Rückkehr Musialas: „Wir planen, dass er im Januar seine ersten Minuten von Anfang an macht. Das wäre ein Idealplan für uns.“ Diese Aussage gibt allen Beteiligten neue Hoffnung, dass der kreative Mittelfeldspieler bald wieder im Wettkampfmodus agieren kann.

Wichtige Rückkehr für den FC Bayern

Mit Musialas Rückkehr im Hinterkopf müssen die Münchener sich gleichzeitig auf die letzten Spiele des Jahres konzentrieren. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an, gefolgt von einem weiteren Pflichtspiel im neuen Jahr, wenn der VfL Wolfsburg am 11. Januar 2026 in der Allianz Arena aufläuft. Musiala könnte, sofern alles gut läuft, schon in den ersten Spielen des neuen Jahres zu den Optionen im Kader gehören.

Weitere Rückkehrer im Lazarett

Der FC Bayern ist erfreut über die Rückkehr von Musiala, die nicht die erste in dieser Saison ist. Bereits der Abwehrspieler Alphonso Davies hat sein Comeback gefeiert. Dies verstärkt die Hoffnung, dass sich das Lazarett langsam leeren könnte und der Kader wieder vollständig zur Verfügung steht. Ein fitten Musiala würde dem Rekordmeister in der ohnehin starken Bundesliga-Rückrunde entscheidend helfen.