FC Bayern mit Vorteil im PSG-Rückspiel? Matthäus glaubt auf ein Weiterkommen

Das 5:4 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wirkt für Lothar Matthäus wie weit mehr als ein wildes Spektakel. Für den Rekord-Nationalspieler war dieses Spiel kein Ausreißer, sondern die folgerichtige Entwicklung zweier Teams, die offensiv ohnehin am Limit spielen. Vor dem Rückspiel in München sieht der Weltmeister von 1990 den deutschen Rekordmeister deshalb im Vorteil.

Im kicker zeigte sich Matthäus begeistert von der Partie: „Wir alle wurden Zeugen eines der besten, vielleicht des besten Champions-League-Spiels der Geschichte“, sagte er. Dass es so viele Tore gab, überraschte ihn nicht. Aus seiner Sicht hatte sich ein solches Offensivfeuerwerk „über Wochen angedeutet“.

Angriffsstärke trifft auf defensive Risiken

Matthäus verweist auf die jüngsten Auftritte des FC Bayern. Die Münchner hätten vorne enorme Qualität, gleichzeitig aber immer wieder Schwächen im eigenen Strafraum offenbart. Drei Gegentore gegen Real Madrid, drei in Mainz sowie weitere Treffer von Freiburg und Stuttgart seien für ihn ein klares Warnsignal.

„Vincent Kompanys Mannschaft bietet ein einkalkuliertes Spektakel“, ordnete Matthäus ein. Genau dieser Stil sorge zwar für Unterhaltung, öffne aber zwangsläufig Räume. Dass im Hinspiel insgesamt neun Treffer fielen, sei deshalb nur die logische Folge zweier Mannschaften gewesen, die extrem offensiv ausgerichtet auftraten.

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Warum Matthäus den Bayern mehr zutraut

Bemerkenswert ist vor allem Matthäus’ Blick auf die Ausgangslage vor dem Duell in der Allianz Arena. Obwohl Bayern das erste Halbfinale mit 4:5 verlor, sieht er die Münchner trotzdem in einer besseren Position als PSG. Entscheidend sei aus seiner Sicht gewesen, dass die Pariser ihren zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung nicht konsequent ausnutzten.

„Sie werden diesem Vorsprung noch hinterhertrauern“, prognostiziert Matthäus. Die Bayern hingegen hätten mit ihrer Aufholjagd ein wichtiges Zeichen gesetzt, vor allem im mentalen Bereich. Genau diese Moral könne im Rückspiel wertvoll werden.

Auch körperlich habe sich am Ende ein Trend abgezeichnet. Während PSG in der Schlussphase sichtbar abbbaute, hätten die Münchner weiter Druck gemacht und den robusteren Eindruck hinterlassen.

Fitness könnte in München den Ausschlag geben

Für Matthäus liegt darin der zentrale Vorteil der Bayern. Die Pariser seien im letzten Abschnitt „auf dem Zahnfleisch gegangen“, während der FCB bis zum Schluss zulegen konnte. Sollte es in München erneut eng werden oder sogar in die Verlängerung gehen, könnte genau dieser Punkt entscheidend sein.

„In einer Verlängerung käme der körperliche Vorteil noch mehr zur Geltung“, erklärte Matthäus. Seine Prognose fällt deshalb klar aus: Der FC Bayern hat die Trümpfe in der Hand und wird das Duell drehen. Ein Sieg mit einem Tor Unterschied würde zumindest die Verlängerung erzwingen, alles darüber hinaus brächte den direkten Sprung ins Finale.

Wie Matthäus damit deutlich macht, ist dieses Halbfinale zwar noch offen, die Zeichen stehen aus seiner Sicht aber weiterhin auf Bayern.