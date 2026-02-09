+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

FC Bayern mit „Statement an die Liga“ – wieder 6 Punkte vor dem BVB!

von

Der Rekordmeister hat im Spitzenspiel des 21. Spieltags ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und Hoffenheim mit 5:1 deklassiert. Durch das phasenweise furiose Offensivspiel bauten die Münchner den Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte aus. Luis Díaz erzielte einen Dreierpack, Harry Kane traf zweimal per Elfmeter und steht nun bei 24 Bundesliga-Toren. Trainer Vincent Kompany und TV-Experte Michael Ballack lobten die Souveränität – zugleich richtet Bayern den Blick schon auf das anstehende DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig.

Der englische Stürmer Nr. 09 Harry Kane vom FC Bayern München spielt den Ball während des Fußballspiels der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim am 8. Februar 2026 in München, Süddeutschland. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
FC Bayern setzt Statement an die Liga

Der 5:1-Erfolg gegen die formstarken Kraichgauer bildete den Abschluss des 21. Spieltags und war ein deutliches Signal an die Konkurrenz: Die Bayern agierten über weite Strecken dominant, kontrollierten das Spiel und zeigten eine hohe Angriffswucht. Michael Ballack fasste die Leistung bei DAZN zusammen: „Das war an Statement an die Liga. Sie haben eindrucksvoll und souverän ein Zeichen gesetzt.“ Dennoch betonte Kompany nach dem Abpfiff, dass das Team weiter konzentriert bleiben müsse.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21
| Allianz Arena | 8.2.2026-17:30
FC Bayern München
S S N S U
5 : 1
5.42
xG
2.03
Endergebnis
TSG 1899 Hoffenheim
S S S S S
Harry Kane
20'
Harry Kane
45'
Luis Díaz
45'+2'
Luis Díaz
62'
Luis Díaz
89'
A. Kramarić
35'
| Schiedsrichter: T. Stieler | Halbzeit: 3-1
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
20'
35'
Tor
A. Kramarić (Assist: F. Asllani)
Elfmetertor
Harry Kane
45'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)
45'
+2
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
62'
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Oliver Baumann
21
A. Hajdari
5
O. Kabak
25
K. Akpoguma
34
V. Coufal
29
Bazoumana Touré
6
G. Prömel
27
A. Kramarić
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
11
F. Asllani
field field

Díaz trifft Dreierpack, Kane verwandelt zweimal vom Punkt

Im Spielverlauf sorgten vor allem die Offensivaktionen für die Entscheidung. Luis Díaz erzielte einen Dreierpack und stellte damit die Weichen früh auf einen klaren Sieg. Harry Kane verwandelte zwei Elfmeter und erhöhte seinen persönlichen Konto auf 24 Saisontore in der Bundesliga. Die Kombination aus Durchschlagskraft im Strafraum und Präzision vom Punkt machte den Unterschied gegen Hoffenheim.

Kompany fordert Ruhe und Fokus: „Perfekt wäre es gewesen…“

Chefcoach Vincent Kompany zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis, mahnte aber zur Nüchternheit: „Perfekt wäre es gewesen, wenn wir 5:0 oder 6:0 gewinnen. Das Ergebnis ist gut, wir stehen, wo wir stehen müssen.“ Gleichzeitig lobte er die anhaltende Gefährlichkeit seiner Angreifer: „Die Jungs hören einfach nicht auf, bleiben gefährlich und haben Hunger in der Offensive.“ Kompany wies außerdem darauf hin, dass der volle Fokus nun dem DFB-Pokal-Duell gegen Leipzig gelte.

Tabellenstand und Ausblick: Sechs Punkte Vorsprung

Nachdem Dortmund am Samstag mit 2:1 in Wolfsburg gewonnen hatte, stand die Frage im Raum, ob Bayern ins Wanken geraten würde. Die deutliche Reaktion der Münchner beantwortete diese Frage klar: Der Vorsprung auf den BVB beträgt wieder sechs Punkte. Harry Kane fasste die Lage pragmatisch zusammen: „Wir haben einen ordentlichen Vorsprung, sind noch im DFB-Pokal und waren in den Top-8 der Champions League.“ Jetzt komme es darauf an, die Form in den entscheidenden Wochen zu konservieren und im Rhythmus zu bleiben.

