FC Bayern mit Manuel Neuer unschlagbar in der Champions League?

Der FC Bayern hat nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel bei Real Madrid weiter beste Chancen auf das Halbfinale der Champions League – und das auch dank Manuel Neuer. Vor allem der Kapitän des Rekordmeisters prägte den historischen Abend im Bernabéu mit einer Weltklasseleistung. Nun reist München mit einer starken Ausgangsposition und großem Selbstvertrauen ins Rückspiel.

Neuer als X-Faktor im Bernabéu

Beim Bankett im Hotel Four Seasons im Zentrum von Madrid war schnell klar, wem die Bayern ihren Coup besonders verdankten. Vereinsboss Jan-Christian Dreesen rief Spielern und Gästen zu: „Wir“, rief Vereinsboss Jan-Christian Dreesen Spielern und Gästen beim Bankett im Hotel Four Seasons im Zentrum von Madrid zu, „hatten heute etwas, das Real nicht hatte. Unseren X-Faktor, unseren 40er, unseren Torhüter von Weltklasseformat.“ Und in Richtung Manuel Neuer ergänzte er: „Du warst heute außerordentlich!“

Der 2:1 (1:0)-Sieg in Madrid beendete nicht nur die Negativserie gegen den Angstgegner, sondern öffnete den Münchnern auch weit das Tor zum Halbfinale der Champions League. Nach dem gelungenen Sturm aufs Bernabéu machten sich Neuer und seine Mitspieler am Mittwochvormittag auf den Rückweg nach München. Die Erleichterung war groß, die Zuversicht noch größer. „Es macht einfach Spaß mit der Mannschaft und dem Trainerteam“, schwärmte der überragende Neuer: „Es ist alles möglich.“

Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Glaube an das Rückspiel in München

Vincent Kompany sprach ebenfalls von einem historischen Erfolg. Der erste Sieg im legendären Stadion seit einem Vierteljahrhundert und der erste Erfolg gegen Real seit neun Spielen zeigten aus seiner Sicht, „dass wir viel schaffen können“. Diesen „Glauben“ müsse die Mannschaft nun „mitnehmen in das nächste Spiel“, betonte der Chefcoach. Trotz der von Dreesen als „fantastisch“ beschriebenen Ausgangslage warnt man an der Säbener Straße jedoch vor zu viel Sicherheit vor dem Rückspiel in der Allianz Arena am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

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Neuer selbst mahnte ebenfalls, dass das Hinspiel nur der „erste Schritt“ gewesen sei und noch „ein hartes Stück Arbeit“ bevorstehe. Real-Trainer Álvaro Arbeloa machte den Bayern zugleich klar, dass die Königlichen die Begegnung längst nicht abgeschrieben haben: „Denn wenn eine Mannschaft in München gewinnen kann“, mutmaßte er, „dann ist es Real Madrid.“

Auch in Spanien lebt der Glaube an eine Wende weiter. „In München ist ein Wunder nötig“, kommentierte das Hausblatt Marca zwar, fügte aber hinzu: „Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich.“ Der Anschlusstreffer von Kylian Mbappé (74.) habe Real erlaubt, „weiter zu träumen“, schrieb Mundo Deportivo. Sport urteilte, der FC Bayern habe Real „am Rande des Abgrunds am Leben“ gehalten.

Bayern vergeben den zweiten Treffer – Neuer hält dagegen

Die Münchner selbst mussten sich vorhalten lassen, vor und nach den Toren von Luis Díaz (41.) und Harry Kane (46.) nicht für klarere Verhältnisse gesorgt zu haben. Besonders in der Schlussphase, als Madrid auf den Ausgleich drängte, ließen die Bayern mehrere gute Kontergelegenheiten liegen. „Ganz ehrlich?“, sagte Neuer bei Prime Video: „Schade, dass es kein 2:0 geworden ist.“

Sportvorstand Max Eberl verwies dennoch auf die Bedeutung des Auswärtssiegs: „Wir haben auswärts in Bernabéu gewonnen“, betonte er auf die Frage nach dem knappen Ergebnis: „Das schaffen nicht so viele.“ Kompany sprach ebenfalls von etwas, „auf dem wir aufbauen können“.

Dass die Bayern trotz aller vergebenen Chancen mit einem Vorteil ins Rückspiel gehen, lag nicht zuletzt an Neuer. Aleksandar Pavlovic lobte den 40-Jährigen überschwänglich: „Was der heute abgeliefert hat, ist wirklich Wahnsinn.“ Neuer selbst stand den Angriffen von Kylian Mbappé und Vinicius Júnior mit neun Paraden entgegen und trieb beide an den Rand der Verzweiflung. „Natürlich lässt man gegen so eine starke Offensive auch Torchancen zu“, sagte der Torhüter nüchtern, „aber dafür bin ich ja dann da.“ Am besten auch im Rückspiel. „Wir“, betonte Neuer, bevor er sich in die spanische Nacht verabschiedete, „sind bereit“.