FC Bayern mit Geschenk DFB Pokal Finale – Das Triple ist weiterhin möglich

Nach sechs quälend langen Jahren hat der FC Bayern die Rückkehr an den Sehnsuchtsort Berlin geschafft – und die Erleichterung war im Lager der Münchner deutlich spürbar. Mit dem 2:0 (1:0) im Halbfinale bei Bayer Leverkusen ist das Endspiel um den DFB-Pokal am 23. Mai erreicht, zugleich bleibt für Harry Kane und Co. auch das Triple weiter in Reichweite.

Erleichterung über Berlin-Rückkehr

Vincent Kompany zeigte sich nach dem Erfolg zufrieden und sprach im ZDF offen darüber, was dieser Schritt für den Klub bedeutet. „Boah, seit meinem ersten Tag bei Bayern wird über Berlin gesprochen. Dass wir jetzt den Verein wieder dahin gebracht haben, ist ein riesiges Geschenk“, sagte der Bayern-Coach. Auch Manuel Neuer blickte bereits voraus und machte klar, dass er das große Finale im Olympiastadion vermisst hatte: „Ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst.“

PSG wartet im nächsten Härtetest

Während der Fokus nach dem Sieg über die teils überforderten Leverkusener zunächst auf dem Pokalfinale lag, richteten sich die Gedanken schnell auch auf die Champions League. In der Runde der letzten vier trifft der deutsche Rekordmeister nun auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai. Im Vergleich zum Duell mit Leverkusen dürfte diese Aufgabe deutlich anspruchsvoller werden.

Neuer mahnte deshalb bei Sky zur Konzentration und verwies auf die Qualität des Gegners: „Wir müssen gut aufgelegt sein“, sagte der Kapitän. „Ich glaube, keiner freut sich jetzt gegen den FC Bayern zu spielen, mit der Verfassung, die wir haben. Aber wir wissen auch, was PSG kann, was sie für einen Kader haben, wie sie Fußball spielen. Es wird ein heißer Tanz.“