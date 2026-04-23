FC Bayern mit dem Triple? Vorstandschef Dreesen vergleicht Kompany schon mit Heynckes

Der FC Bayern ist in Reichweite eines historischen Endspurts: Nach der bereits gesicherten Meisterschaft und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale fehlt den Münchnern nur noch ein weiterer Schritt in der Champions League, um vom Triple träumen zu dürfen. Im Mittelpunkt steht dabei Vincent Kompany, der den Rekordmeister in kurzer Zeit zu einem der stärksten Teams Europas entwickelt hat. Dafür bekommt der 40-Jährige nun Lob von ganz oben.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zog dabei sogar einen Vergleich mit der legendären Triple-Saison 2013 unter Jupp Heynckes. Vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft erinnere ihn an diese Erfolgsära. „Dieser Spirit, den wir in der Mannschaft spüren, den hat man ganz, ganz selten so – und der erinnert mich ein bisschen an vor 13 Jahren“, sagte Dreesen.

Ein solcher Vergleich hat beim FC Bayern Gewicht, schließlich kommt er einem echten Ritterschlag gleich.

Kompanys Mischung aus Nähe und Autorität

Dreesen sieht Kompanys besondere Qualität vor allem im Umgang mit der Mannschaft. Der Belgier schaffe es, Nähe zuzulassen und gleichzeitig klare Autorität auszustrahlen. „Ein 40-Jähriger ist in der Lage, gleichzeitig nicht nur Freund zu sein, sondern auch Chef“, betonte der Bayern-Boss.

Diese Wirkung sei auch der Kombination aus eigener Erfahrung, deutlicher Kommunikation und dem Respekt geschuldet, den sich Kompany als Profi erarbeitet habe. Außenstehenden kommen in diesem Zusammenhang nicht nur Heynckes, sondern auch Hansi Flick in den Sinn, die den FC Bayern jeweils mit klarem System und starkem Teamgeist zum Triple führten.

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Genau dieser Spirit scheint nun auch unter Kompany wieder präsent zu sein. Die Mannschaft wirkt gefestigt, hungrig und in den entscheidenden Momenten bereit, den Unterschied zu machen.

Die entscheidenden Prüfsteine stehen noch aus

So vielversprechend die Ausgangslage für den deutschen Rekordmeister auch ist, der schwerste Teil wartet noch. Im DFB-Pokalfinale in Berlin steht der letzte Schritt zum nationalen Double bevor, in der Champions League wartet mit Paris Saint-Germain im Halbfinale ein Gegner von absolutem Topformat.

Will Kompany in eine Reihe mit Heynckes und Flick rücken, muss er nun auch diese beiden Titel eintüten. Der Traum vom Triple lebt – und beim FC Bayern wächst das Gefühl, dass Geschichte geschrieben werden könnte.