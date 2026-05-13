FC Bayern Megatransfer? Anthony Gordon für über 86 Mio. EUR?

Der FC Bayern soll sich im Werben um Anthony Gordon mit dem Offensivspieler von Newcastle United bereits geeinigt haben. Englische Medien berichten, dass der 25 Jahre alte Flügelspieler einen Vertrag über fünf Jahre erhalten soll. Zum Knackpunkt könnte jedoch die geforderte Ablöse werden.

Newcastle pocht auf hohe Summe

Gordon steht bei den Magpies noch bis 2030 unter Vertrag, dennoch soll Newcastle für einen Wechsel mindestens 75 Millionen Pfund, also rund 86,5 Millionen Euro, verlangen. Damit wäre der Transfer wirtschaftlich eine große Hürde, obwohl der Bayern-Plan mit dem Engländer offenbar schon weit gediehen ist.

Starke Zahlen in England und Europa

Gordon war im Januar 2023 vom FC Everton für etwa 45 Millionen Euro nach Newcastle gewechselt. Seitdem absolvierte er 152 Partien für den Premier-League-Klub, in denen er auf 39 Treffer und 28 Vorlagen kam. In der laufenden Saison verbuchte der Angreifer in der Premier League bislang sechs Tore und zwei Assists, in der Champions League traf er in zwölf Einsätzen zehnmal. Teamkollege ist dort unter anderem Nationalspieler Nick Woltemade.