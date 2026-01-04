FC Bayern: Manuel Neuer – Entscheidung über Zukunft in gut drei Monaten

Manuel Neuer bleibt bei der Entscheidung über seine sportliche Zukunft gelassen. Der Kapitän des FC Bayern München hat sich optimistisch zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert, möchte aber zunächst die Entwicklungen der kommenden Monate abwarten. Zudem zeigt sich der 39-Jährige zuversichtlich, am kommenden Wochenende beim Bundesliga-Restart im Tor zu stehen.

Vertragsverlängerung im Gespräch

Manuel Neuer hat bei einem Besuch des Fanclubs Emertsham im Landkreis Traunstein bekannt gegeben, dass er einer Vertragsverlängerung „positiv“ gegenübersteht. Der erfahrene Torhüter möchte jedoch noch abwarten, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. „Ende März, Anfang April werde ich final entscheiden“, erklärte der Nationaltorhüter.

Rückkehr nach Verletzung

Der Rückhalt der Münchner hatte Mitte Dezember beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Verletzung setzte ihn für einige Monate außer Gefecht. Neuer ist jedoch optimistisch, dass er beim Bundesliga-Restart am kommenden Sonntag gegen den VfL Wolfsburg wieder zwischen den Pfosten stehen kann. „Ich bin zuversichtlich“, äußerte er sich zu seinen Fortschritten im Training.

Der Blick auf die Bundesliga

Am Sonntag um 17:30 Uhr (DAZN) tritt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg an. Die Partie wird nicht nur für das Team von Trainer Thomas Tuchel wichtig sein, sondern auch für Neuer, der nach seiner Verletzung zeigen möchte, dass er wieder voll einsatzbereit ist. Die Fans hoffen auf eine starke Rückkehr ihres Kapitäns und die Fortsetzung der erfolgreichen Saison.