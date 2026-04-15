FC Bayern: Kompany-Gelb-Sperre im Halbfinale der Champions League „Um Gottes Willen“

Max Eberl hat die Nachricht von Vincent Kompanys Sperre fürs Hinspiel im Halbfinale der Champions League erst im TV erfahren. Der Sportvorstand des FC Bayern nahm die Information nach dem wilden 4:3 (2:3) im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid bei DAZN zunächst mit Humor auf. „Wir haben gesagt: ‚Großartig, kein Spieler ist gesperrt‘ – und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!“, sagte Eberl.

Eberl setzt auf Kompanys Lösung

Trotz der überraschenden Nachricht bleibt das Vertrauen in den Belgier groß. Das erste Duell mit Paris findet nach Eberls Worten „in 14 Tagen“ statt, und er ergänzte: „Gerade freue ich mich extrem, da wird Vinny eine Lösung hinbekommen. Ja, es ist ärgerlich, aber es trübt meine Freude nicht groß.“

Gelb nach Protest gegen Rüdiger

Kompany hatte nach dem 2:3 durch Kylian Mbappe in der 42. Minute die Gelbe Karte gesehen, weil er lautstark protestiert hatte. Aus seiner Sicht hatte Reals Antonio Rüdiger im Vorfeld des Treffers ein Foul begangen. Trotz der Sperre blickte der Chefcoach zufrieden auf den Abend zurück und sagte: „Die Jungs haben das verdient. Und dann muss halt das erste Spiel ohne mich an der Linie stattfinden. Aber trotzdem finde ich, dass es in diesem neuen Format mit so vielen extra Spielen streng ist mit den Gelben Karten.“