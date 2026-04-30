FC Bayern Kabinenansprache nach Schlußpfiff: Kompany mit Bayern-Glauben im Rückspiel

Nach dem wilden 4:5 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain setzte Vincent Kompany beim FC Bayern sofort ein wichtiges Signal. Der gesperrte Chefcoach, der die Partie von der Tribüne aus verfolgen musste, ging direkt nach Schlußpfiff in die Kabine und rückte dort nicht die Niederlage, sondern den Glauben an die eigene Mannschaft in den Mittelpunkt. Trotz des bitteren Ergebnisses machte er seinen Profis klar, dass die Leistung ein Zeichen von Mentalität war. Am kommenden Mittwochabend geht es in der Allianz Arena darum, einen 0:1 Rückstand aufzuholen.

Kompany lobt Reaktion und Mannschaftsgeist

Wie Aleksandar Pavlovic später berichtete, fand der Belgier nach Abpfiff aufbauende und zugleich deutliche Worte. „Er hat gesagt, dass er stolz auf uns ist – und darauf, wie wir zurückgekommen sind“, erklärte der Mittelfeldspieler. Vor allem die Aufholjagd nach dem zwischenzeitlichen 2:5 hob Kompany hervor und wertete sie als Beleg für die Entwicklung seines Teams.

Dass die Münchner in einem der spektakulärsten Champions-League-Spiele überhaupt noch auf 4:5 herankamen, sah der 40-Jährige als Ausdruck von Energie, Willen und Charakter. Genau diese Eigenschaften sollen im Rückspiel in München den Ausschlag geben. Auch Kapitän Manuel Neuer bestätigte, dass der Cheftrainer neben der emotionalen Einordnung bereits den Blick auf die Verbesserungen richtete. „Feinheiten muss man verbessern“, sagte der 40-Jährige und machte damit klar, dass die Analyse unmittelbar nach dem Spiel begonnen hatte.

Kritik an zwei Schlüsselszenen

Nach außen zeigte sich Kompany zugleich deutlich unzufrieden mit mehreren Schiedsrichterentscheidungen. Besonders die Entstehung des frühen 1:2 nach einer Ecke ärgerte ihn. „Es war keine Ecke“, stellte er klar, räumte aber zugleich ein, dass seine Mannschaft diese Szene besser hätte verteidigen müssen.

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Noch schärfer fiel seine Bewertung des Handelfmeters gegen Alphonso Davies kurz vor der Pause aus. „Den Elfmeter finde ich höchst diskutabel“, erklärte der Bayern-Coach. Aus seiner Sicht hatte der Ball zuerst den Körper und dann den Arm getroffen, ein Detail, das auf diesem Niveau schwer wiegen kann.

Tribünenblick als Ausnahmezustand

Auch die ungewohnte Rolle abseits der Coaching-Zone hinterließ bei Kompany deutliche Spuren. „Das war eine Katastrophe – diese Erfahrung habe ich nicht genossen“, sagte er offen. Zwar hielt er während des Spiels engen Kontakt zu seinem Trainerteam um Aaron Danks, doch die Distanz zum Geschehen machte ihm sichtbar zu schaffen.

Gleichzeitig lobte der Bayern-Trainer die Arbeit seines Staffs, der die Mannschaft während seiner Sperre betreute. Das Vertrauen in das Team um Aaron Danks habe sich ausgezahlt, zumindest mit Blick auf die Reaktion der Spieler nach dem Rückstand.

Bayern glaubt weiter an das Finale

Dass der Glaube an das Endspiel trotz der Niederlage weiterlebt, stellte auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen heraus. Der 58-Jährige sprach von einem bestandenen „Charaktertest“ und hob die Mentalität der Bayern ausdrücklich hervor.

Für das Rückspiel in der Allianz Arena ist die Ausgangslage klar: Der FC Bayern geht mit einem Tor Rückstand in die zweite Partie. Nach diesem turbulenten Abend in Paris bleibt vor allem der Eindruck, dass die Mannschaft intakt ist. Oder, wie Kompany es in der Kabine formulierte: Dieses Spiel war kein Rückschlag. Es war ein Statement.