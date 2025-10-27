FC Bayern Jungtalent Lennart Karl auf dem Weg zur Nationalmannschaft?

Supertalent des FC Bayern sorgt für Diskussionen – Kimmich und Kane mit klarer Meinung

Mit seinem historischen Treffer in der Champions League hat Lennart Karl nicht nur neue Rekorde aufgestellt, sondern auch eine Debatte ausgelöst: Ist der 17-Jährige bereits reif für die deutsche Nationalmannschaft? Joshua Kimmich hält eine schnelle Nominierung für möglich – und auch Harry Kane sieht Potenzial.

Karls Blitzstart bei den Bayern sorgt für Aufsehen

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Brügge traf Lennart Karl früh zur Führung – und schrieb damit Geschichte. Mit 17 Jahren und 242 Tagen wurde er nicht nur zum jüngsten deutschen, sondern auch zum jüngsten Münchner Torschützen in der Champions League. Die bisherige Bestmarke hielt Jamal Musiala.

Für Karl war es der erste Treffer im Profi-Trikot der Bayern und sein dritter Startelfeinsatz. Hinzu kommen sieben Joker-Einsätze. Besonders bemerkenswert: Der Treffer fiel bei seinem ersten Start in der Königsklasse – unter Druck abliefern scheint für ihn kein Problem zu sein.

Kimmich: „Heutzutage geht es schneller“

Joshua Kimmich sieht gute Chancen, dass sein junger Teamkollege bald im DFB-Dress aufläuft. Im Interview mit der Bild erklärte der Nationalspieler: „Vor zehn Jahren war es sehr untypisch, mit nur ein paar Bundesligaspielen in die Nationalmannschaft zu kommen. Heute ist das anders.“

Dass der Bundestrainer regelmäßig neu entscheiden könne, sei laut Kimmich ein Vorteil. Die Dynamik in der Nationalmannschaft ermögliche es jungen Spielern, schneller aufzutauchen – und Karl bringe dafür vieles mit.

Kane über Karl: „Einer für die Zukunft“

Auch Harry Kane äußerte sich nach dem Spiel über seinen jungen Mitspieler. Der England-Kapitän sieht noch Entwicklungspotenzial, glaubt aber an Karls Perspektive: „Wenn er weiter so spielt und noch mehr Einsätze bekommt, hat er eine Chance.“ Eine WM-Teilnahme sei zwar noch ein weiter Weg, doch der Grundstein sei gelegt.

Karl bleibt bislang gelassen – auf dem Platz zeigt er Selbstbewusstsein, das für höhere Aufgaben sprechen könnte. Ob die Nationalmannschaft schon in diesem Jahr ruft, liegt letztlich beim Bundestrainer. Das Thema ist zumindest auf dem Tisch.