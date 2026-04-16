FC Bayern Jungstar Lennart Karl in pink? Lachfigur oder einfach „Der will auffallen“? Nike freut sich!

Lennart Karl sorgte nach dem Champions-League-Erfolg des FC Bayern gegen Real Madrid mit seinem auffälligen Auftritt abseits des Platzes für reichlich (hämischen) Gesprächsstoff. Der verletzte 18-Jährige feierte in pinker NIKE Kleidung mit den Teamkollegen vor der Fankurve – sehr zum Missfallen von Berater Michael Ballack.

Ballack rechnet mit Ärger in der Kabine

„Dass er überhaupt hüpft, ist schon zu viel. Aber der Euphorie und der Jugendlichkeit sei es geschuldet“, sagte Ballack bei DAZN nach dem Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Karl, der wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren rechten Oberschenkel ausfällt, hatte die Partie von der Tribüne der Allianz Arena verfolgt. Bei den Feierlichkeiten auf dem Rasen war der Jung-Nationalspieler dann aber mittendrin – und kaum zu übersehen.

Mit pinker Hose, pinker Jacke, pinker (Schlumpf-)Mütze von nike und passenden Schuhen fiel Karl besonders auf. Dabei hatte Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Fans vor dem Gigantenduell noch gebeten, die Arena bitte in Rot zu färben. Ballack kündigte an: „Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher.“ Auch selbst wolle er Karl „mit Sicherheit“ noch eine persönliche Nachricht schicken.

Pavlovic nimmt den Auftritt gelassen

Teamkollege Aleksandar Pavlovic reagierte mit einem Schmunzeln auf den bunten Auftritt seines Freundes. „Man kennt den Jungen. Der will auffallen“, sagte der Mittelfeldspieler. „Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen.“ Für Karl war es nicht der erste Ausfall: Schon beim 5:0 in St. Pauli am vergangenen Samstag hatte er gefehlt. Offen ließen die Bayern bislang, wie lange Trainer Vincent Kompany auf den Offensivspieler verzichten muss.