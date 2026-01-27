FC Bayern in der Champions League „Die Reaktion ist jetzt sehr wichtig“

Der FC Bayern München steht vor einem entscheidenden Spiel gegen die PSV Eindhoven, um den zweiten Platz in der Champions-League-Gruppe zu sichern. Nach der unerwarteten Niederlage gegen den FC Augsburg brodelt es im Team, und die Spieler sind entschlossen, ihre Wut in positive Energie umzuwandeln. Joshua Kimmich betont die Notwendigkeit einer starken Reaktion, während Sportvorstand Max Eberl klarstellt, dass die Münchner eine fast perfekte Champions-League-Saison anstreben.

Bayern auf der Suche nach Wiedergutmachung

Die Reise nach Eindhoven wird für die Münchner zu einer Charakterfrage. Nach der letzten Pleite gegen Augsburg, die die Stimmung im Team belastet hat, ist eine Reaktion gefordert. Kimmich erklärte: „Die Reaktion ist jetzt sehr wichtig.“ Auch Jonathan Tah gab zu verstehen, dass der Frust aus dem letzten Spiel in den kommenden Partien abgebaut werden soll. Ein Unentschieden würde den Bayern bereits genügen, um das letzte Ziel in der Vorrunde zu erreichen – den zweiten Platz.

PSV Eindhoven: Gefahr aus den Niederlanden

Obwohl die PSV Eindhoven derzeit nur auf Rang 22 steht, haben sie in der laufenden Saison bereits beeindruckende Ergebnisse erzielt. Mit einem 4:1-Sieg gegen Liverpool und einem 6:2 gegen die SSC Neapel haben sie gezeigt, dass sie gegen Topteams bestehen können. Vincent Kompany, der Trainer der Münchner, muss sich auf einen starken Gegner einstellen, der motiviert ist, die Bayern zu ärgern. Paul Wanner, ein ehemaliges Bayern-Talent, ist sich der Herausforderung bewusst: „Wir wollen die Bayern ärgern.“

Personalsorgen im Bayern-Kader

Die Münchner kämpfen weiterhin mit Verletzungen in der Defensive. Neben Langzeitverletzten gibt es auch kurzfristige Ausfälle, darunter Abwehrchef Dayot Upamecano, der krankheitsbedingt nicht zur Verfügung steht. Zudem ist Min-Jae Kim nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Union Saint-Gilloise gesperrt. Diese Personalsituation könnte entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

Harry Kane bleibt gelassen

Trotz der angespannten Lage zeigt sich Harry Kane optimistisch. Der Torgarant betont: „Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben die richtige Einstellung.“ Er versichert, dass das Team nicht in Panik geraten wird und alles daran setzen wird, die Wut über die Augsburg-Niederlage in einen Sieg gegen die PSV umzuwandeln. Die Münchner sind entschlossen, die Champions-League-Saison mit einem starken Auftritt fortzusetzen.