FC Bayern heute: 4:3 (6:4) Real-Star Bellingham spricht von Schicksalsspiel gegen die Bayern

Jude Bellingham lässt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern keinen Zweifel an der Dramatik: Für Real Madrid steht am Mittwochabend um 21 Uhr bei DAZN die gesamte Saison auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel brauchen die Königlichen in München zwingend die Wende, sonst droht die zweite titellose Spielzeit nacheinander.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Schon die Ausgangslage ist für den spanischen Rekordmeister heikel genug. Im Pokal war für Real bereits im Achtelfinale gegen Zweitligist Albacete beim 2:3 Schluss, in der Liga liegt Erzrivale Barça sieben Spieltage vor dem Ende mit neun Punkten vorne und gilt damit als kaum noch einholbar.

Bellingham spricht von „Desaster“

Deshalb fand der frühere Dortmunder, der von 2020 bis 2023 für den BVB spielte, auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena deutliche Worte. „Für uns kommt alles auf dieses eine wichtige Spiel an, es ist wie ein Finale. Wir wollen in dieser Saison weiter um einen Titel spielen. Das ist für den gesamten Klub extrem wichtig. Wir als Mannschaft verstehen das und werden bereit sein“, sagte der 22-Jährige am Dienstag.

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Auf die Frage, ob ein Ausscheiden gegen Bayern für ihn als Versagen gelten würde, wurde Bellingham noch klarer: „Für uns fühlt sich jede Niederlage in der Champions League an wie ein Desaster.“

Er ergänzte mit Blick auf die prekäre Lage in den anderen Wettbewerben: „Durch unsere Situation in den anderen Wettbewerben kommt dazu, dass es in diesem Spiel für uns um alles oder nichts geht. Wir können uns davor nicht verstecken.“

Arbeloa setzt auf die Wende

Trotz der angespannten Lage tritt Real mit Selbstvertrauen an. Chefcoach Álvaro Arbeloa (43) zeigte sich überzeugt, dass die Aufholjagd gelingt: „Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen können. Wir glauben daran, weil wir Real Madrid sind, das Team mit den 15 Champions-League-Titeln. Wenn eine Mannschaft mit der Überzeugung in die Allianz Arena kommt, hier eine Aufholjagd machen und gewinnen zu können, dann sind wir das.“

Auf dem Platz wartet für Bellingham zudem ein besonderes Duell mit seinem England-Kollegen Harry Kane (32). Der Bayern-Stürmer kommt in dieser Saison bereits auf 49 Treffer in 45 Spielen, die Münchner insgesamt auf 153 Tore in 45 Saisonpartien. Bellingham sparte auch mit Blick auf seinen Nationalelf-Mitspieler nicht mit Lob: „Er ist ein unglaublicher Spieler, ein sensationeller Spieler. Es ist ein Vergnügen, mit ihm für die englische Nationalelf zu spielen. Er hat in den vergangenen zwei, drei Jahren gezeigt, dass er ein Niveau erreicht hat, auf dem er sein Spiel als Stürmer nahezu perfektioniert hat. Es ist eine Freude, ihm zuzusehen – insbesondere als Teamkollege. Aber am Mittwoch wollen wir ihn natürlich aus dem Spiel nehmen.“

Ballon d’Or und Bayern-Offensive

Auch die BILD-Nachfrage nach Kanes Chancen auf den Ballon d’Or beantwortete Bellingham offen. Zunächst sagte er: „Ich denke, es hängt alles davon ab, was er mit seinen Teams erreicht. Es sieht danach aus, dass er mit Bayern die Bundesliga gewinnen wird.“

Gleichzeitig machte der Real-Profi klar, dass er dem Münchner Torjäger im Königsklassen-Duell Grenzen setzen will: „Ich hoffe, dass wir ihn und Bayern davon abhalten können, die Champions League zu gewinnen. Das hätte natürlich einen großen Effekt.“

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr Bayern im Halbfinale! Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.



22:49 Uhr 3:3! Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?



22:39 Uhr Noch 12 Minuten zu spielen! Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.



22:22 Uhr 60.Spielminute - Musiala für Gnabry Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.



21:45 Uhr 3:2! Was ist hier los? Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!



21:41 Uhr Harry Kane mir dem 2:2 Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!

