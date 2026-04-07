Fußball heute im TV – 1:2 – Überträgt Amazon Prime Real Madrid – Bayern in TV-Übertragung?

Real Madrid und Bayern München treffen heute am Dienstag, 07.04.2026, im Estadio Bernabéu zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Prime Video. Ein Free-TV-Angebot gibt es für dieses Topspiel nicht. Präsentiert wird das Spiel bei Amazon von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning. Wer überträgt Real Madrid – Bayern im Free-TV & Livestream?

Fußball heute Ergebnis: Auch Kane trifft – FC Bayern stürmen das Bernabéu

Wer Fußball heute im TV sucht, landet damit bei Amazon: Prime Video (DE) ist in Deutschland die einzige legale Live-Option für Real Madrid gegen Bayern München. Für alle, die keine Sekunde verpassen wollen, gibt es außerdem den Bayern-Liveticker.

TV-Übertragung: Nur Prime Video zeigt Real gegen Bayern

Die Übertragungsfrage ist klar beantwortet: Wer heute live Fußball sehen will, bekommt das Champions-League-Duell ausschließlich im Stream bei Prime Video. Eine Free-TV-Ausstrahlung ist nicht vorgesehen, damit bleibt der Prime-Stream der einzige Weg für Fans im deutschen Markt.

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Sportlich verspricht die Begegnung reichlich Tempo, Taktik und individuelle Klasse. Zwei Schwergewichte der Königsklasse gehen mit viel Selbstvertrauen ins Hinspiel und haben sich auf dem Weg in die Runde der letzten Acht bereits gegen renommierte Gegner durchgesetzt.

Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Liveticker heute 2:1 Bayern gegen Real Madrid

22:40 Uhr Noch 10 Minuten Real Madrid drängt! Noch 10 Minuten zu spielen! Immer wieder rettet Manuel Neuer.

22:30 Uhr 2:1 Anschluß durch Kylian Mbappé Nun ist Manu Neuer doch geschlagen – Mbappé mit dem Anschluß – sehenswert und in der 2.Halbzeit nicht unverdient.

22:10 Uhr 2:0 durch Harry Kane Kaum ist die 2.Hälfte angepfiffen, scheppert es durch Harry Kane. 2:0!

21:40 Uhr 1:0 durch Luis Díaz Der FC Bayern führt durch ein tolles Tor von Luis Díaz nach Zuspiel von Kane und Gnabry! Gleich ist Halbzeite!

21:30 Uhr 0:0 nach 30 Minuten So viele Chancen auf beiden Seiten! Mbappé als auch Gnabry mit Chancen. Neuer rettet einige Male. Die Bayern haben etwas mehr vom Spiel, 60% Ballbesitz.

20:00 Uhr TV-Übertragung bei Amazon geht los Präsentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning.

Formcheck: Real mit Comeback-Charakter, Bayern in Topverfassung

Real Madrid arbeitete sich zunächst in den Playoffs gegen SL Benfica in die K.o.-Phase und warf anschließend Manchester City aus dem Wettbewerb – mit einem 3:0 im Heimspiel und einem 2:1 auswärts. In der laufenden Champions-League-Saison stehen für die Königlichen zuletzt 4 Siege, 0 Unentschieden und 1 Niederlage zu Buche. In der Liga verlief es dagegen wechselhaft, am Ende sprang nur Platz 9 heraus. Zuletzt verloren Álvaro Arbelos Männer in LaLiga knapp mit 1:2 bei RCD Mallorca.

Bayern München präsentierte sich schon in der Ligaphase stark und beendete sie auf Rang 2. Danach setzte sich der deutsche Rekordmeister in den Playoffs gegen Celtic durch und ließ im Achtelfinale Atalanta Bergamo mit 6:1 und 4:1 keine Chance. Die aktuelle Champions-League-Bilanz der Münchner ist makellos: 5 Siege aus den letzten 5 Partien. Auch wettbewerbsübergreifend stimmt die Richtung, mit 4 Siegen und 1 Unentschieden. Vincent Kompany hat eine Mannschaft geformt, die offensiv dauerhaft Druck aufbaut. Das letzte Bundesligaspiel gewann Bayern auswärts mit 3:2 beim SC Freiburg.

Auch die bisherige K.o.-Phase unterstreicht die Qualität beider Klubs: Real schaltete Benfica und Manchester City aus, Bayern nahm es mit Celtic und Atalanta auf. Beide Teams haben also bereits schwere Aufgaben souverän gemeistert.

Direkter Vergleich und Schlüsselspieler: Mbappé trifft auf Kane

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Vereinen waren eng und umkämpft. In den letzten fünf Begegnungen gab es 2 Siege für Real Madrid, 2 Unentschieden und 1 Erfolg für Bayern München. Das letzte direkte Aufeinandertreffen entschied Real mit 2:1 vor heimischem Publikum für sich. Diese Werte sprechen für ein Spiel, in dem Kleinigkeiten und Standards den Ausschlag geben können.

Im Mittelpunkt steht auf Seiten der Madrilenen Kylian Mbappé, der in dieser Champions-League-Saison bereits 13 Treffer erzielt hat. Vinícius Junior kommt auf 5 Tore und 6 Assists, Federico Valverde auf 3 Treffer und 4 Vorlagen. Auch Thibaut Courtois ist mehr als nur Rückhalt: Der Torhüter verbuchte in dieser CL-Spielzeit sogar 2 Assists.

Bei Bayern ist Harry Kane mit 10 Toren der erfolgreichste Angreifer in der Königsklasse. Luis Díaz bringt es auf 4 Treffer und 3 Vorlagen, Michael Olise auf 3 Tore und starke 6 Assists. Vor allem als kreativer Taktgeber auf der linken Seite dürfte Olise für die Münchner Offensive ein wichtiger Faktor sein.

Wett-Tipps und die wichtigsten Fragen zum Spiel

Im 1/X/2-System fällt der Tipp auf einen Auswärtssieg von Bayern München. Ausschlaggebend sind die derzeit stabilere Form in der Champions League und die starke Torquote um Kane. Die beste Quote für Tipp 2 liegt aktuell bei Interwetten bei 2.25.

Als zweite Option bietet sich „Beide Teams treffen: Ja“ an. Beide Mannschaften gehen mutig nach vorne, dazu erhöhen Standards und Umschaltmomente die Wahrscheinlichkeit für Tore auf beiden Seiten. Die Quote dafür liegt bei ODDSET bei 1.43. Wer tiefer einsteigen möchte, kann bei uns die besten Wettanbieter vergleichen.

Wer ist der Favorit bei Real Madrid gegen Bayern München?

Bayern München gelten bei den Buchmachern leicht als Favorit, vor allem wegen ihrer konstanten Form in der Champions League und der starken Offensivreihe um Harry Kane. Real Madrid ist zuhause aber immer gefährlich, sodass das Spiel sehr ausgeglichen erwartet wird.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Für einen Bayern-Auswärtssieg führt aktuell Interwetten mit der besten Quote (ca. 2.25), für ein Remis hat Merkur Bets attraktive Angebote, und ODDSET bietet gute Quoten auf Heimsiege und Torwetten. Vergleiche am besten mehrere Sportwetten Anbieter, um die besten Quoten und Bonusangebote zu finden.

Wann und wo wird Real Madrid gegen Bayern München übertragen?

Das Spiel findet am Dienstag, 07.04.2026 um 21:00 Uhr im Estadio Bernabéu statt und wird in Deutschland live bei Prime Video (Prime Video (DE)) übertragen. Fans können die Partie über den Prime-Stream verfolgen.

Wer überträgt heute live Fußball? Beim Champions-League-Kracher Real Madrid gegen Bayern München ist es in Deutschland Prime Video.