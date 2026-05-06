FC Bayern heute: Jonathan Tah: „Wir werden nichts ändern“

Jonathan Tah sieht nach dem wilden 4:5 im Hinspiel in Paris keinen Anlass, an der offensiven Bayern-DNA zu rütteln. Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain heute am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN machte der Abwehrchef klar: München will weiter mutig und mit viel Risiko spielen.

Tah will an Bayerns Spielidee festhalten

Die Defensivprobleme der jüngsten Wochen, fünf Gegentore im ersten Duell mit PSG und 16 in den vergangenen sechs Partien, ändern für den Nationalspieler nichts an der Grundausrichtung des deutschen Rekordmeisters. „Grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendetwas daran ändern sollten“, sagte Tah. Der FC Bayern wolle „attraktiven Fußball spielen, wir wollen offensiven Fußball spielen. Und natürlich ist das sehr fordernd, auch für uns Verteidiger, aber genauso ist es auch fordernd für die Offensivspieler, die manchmal auch dann sehr weit mit nach hinten verteidigen müssen. Deswegen: Das ist unsere Spielweise und darum werden wir nichts ändern.“

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Mut, Aggressivität und zweite Bälle im Fokus

Nach dem denkwürdigen Auftritt in der französischen Hauptstadt setzt Tah vor allem auf Einsatz und Präsenz in den Zweikämpfen. „Das Wichtigste ist, dass wir mutig sind, dass wir versuchen in Zweikämpfe reinzukommen, dass wir aggressiv sind und zweite Bälle gewinnen“, betonte der Bayern-Profi. Zugleich gab er die Marschroute für den nächsten Auftritt vor: „Wir versuchen natürlich, noch besser zu spielen, noch mehr Chancen zu kreieren, noch weniger zuzulassen. Wenn wir das hinkriegen, dann wird es auf jeden Fall wieder ein Spektakel.“

Große Bühne, große Vorfreude

Für die Münchner steht viel auf dem Spiel, schließlich geht es um den Einzug ins Finale der Königsklasse am 30. Mai in Budapest. Dennoch begegnen die Bayern-Stars der enormen Erwartungshaltung mit Ruhe. „Es fühlt sich groß an und dementsprechend ist man natürlich noch mal angespannter, fokussierter. Aber es überwiegt einfach die Vorfreude auf das Spiel“, sagte Tah. „Es wird extrem viel Spaß machen.“

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