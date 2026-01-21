FC Bayern heute in der CL: -Warum ein Top-4-Platz für die Bayern wichtig wäre!

Ein Platz unter den ersten vier der Champions League ist für den FC Bayern von enormer Bedeutung. Mit einem Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise könnte der FCB nicht nur den Einzug ins Achtelfinale sichern, sondern auch von der neuen Modus-Anpassung profitieren. Diese könnte finanzielle und sportliche Vorteile mit sich bringen, die den Münchnern helfen, ihre Ambitionen in der Königsklasse zu verwirklichen.

Top-8-Platzierung als erster Schritt

Der FC Bayern hat in der laufenden Champions-League-Saison bereits eindrucksvoll vorgelegt. Mit einer bemerkenswerten Tordifferenz von 16:3 haben die Bayern die ersten drei von sieben Pflichtspielen im Januar gewonnen. Ein weiterer Sieg gegen Union Saint-Gilloise am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) würde den Münchnern den Platz unter den ersten acht der Champions-League-Tabelle sichern und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale ermöglichen. Im letzten Jahr war dieses Ziel nur durch die K.-o.-Runden-Play-offs gegen Celtic Glasgow möglich, nachdem sie lediglich den zwölften Platz in der Gruppenphase belegt hatten.

Die Top 10 Tabelle der Champions League

Finanzielle Aspekte der Top-4-Platzierung

Die Bayern sollten sich jedoch nicht mit dem Erreichen der Top 8 zufriedengeben. Aus finanzieller Sicht wäre eine Platzierung unter den besten vier Teams deutlich vorteilhafter. Jeder Sieg und jede höhere Platzierung in der Abschlusstabelle bringen zusätzliche Millionen in die Kassen des Vereins. Dies ist besonders bedeutsam, da die UEFA in dieser Saison eine Modus-Anpassung vorgenommen hat, die es den ersten vier Mannschaften ermöglicht, in den K.-o.-Runden den Heimvorteil im Rückspiel zu genießen.

Neue Modus-Anpassung der UEFA

Die UEFA hat auf Beschwerden mehrerer Klubs reagiert, die in der vergangenen Saison festgestellt hatten, dass in den späteren K.-o.-Runden Gegner, die in der Gruppenphase hinter ihnen platziert waren, den Heimvorteil im Rückspiel genossen. Mit der aktuellen Modus-Anpassung haben die ersten vier Teams im Abschlussranking nun die Möglichkeit, das Rückspiel nicht nur im Achtel-, sondern auch im Viertelfinale zuhause auszutragen. Für die Teams auf den Plätzen 1 und 2 gilt dieser Vorteil sogar für das Halbfinale.

Die Meinung der Bayern-Spieler

Bayern-Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic betont die Wichtigkeit dieses Heimvorteils: „Mit den Fans im Rücken spielt man noch einen Tick besser. Deswegen werden wir alles dafür geben.“ Allerdings reicht ein Sieg gegen Union Saint-Gilloise nicht aus, um die Top 4 zu sichern. Sollte das Team von Vincent Kompany am Abend gewinnen und gleichzeitig Atalanta Bergamo, Atletico Madrid und der FC Liverpool ihre Spiele gewinnen, könnten die Bayern noch auf den zweiten Platz abrutschen, bevor sie am 28. Januar bei der PSV Eindhoven antreten müssen.

Quelle: kicker.de