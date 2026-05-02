FC Bayern heute Ergebnis: Liga-Dämpfer vor Gigantenduell – nur 3:3 gegen Heidenheim

Vier Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern im Liga-Alltag einen unerwarteten Rückschlag erlebt. Die Münchner kamen gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim nur zu einem 3:3 und retteten erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt. Für das Gigantenduell am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN schonte Vincent Kompany zahlreiche Stammkräfte.

Heidenheim nutzt Bayerns Rotation

Der bereits feststehende Meister trat mit einer stark veränderten Startelf an und verteilte sieben Positionen neu, doch zunächst wirkte der Rekordmeister trotzdem spielbestimmend. Gefährliche Abschlüsse blieben allerdings lange Mangelware, während Heidenheim die erste Gelegenheit eiskalt nutzte. Budu Siwsiwadse brachte den Tabellenletzten in der 22. Minute in Führung, nachdem die Bayern-Defensive nach einem zunächst abgewehrten Eckball unsortiert gewirkt hatte.

Wenig später legte Eren Dinkci nach und erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Auch dabei offenbarte die Münchner Abwehr große Lücken, zudem vergab Dinkci kurz darauf zusammen mit Bayern-Leihgabe Arijon Ibrahimovic weitere gute Chancen gegen wacklige Bayern. Frank Schmidt, der seine Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt wie gewohnt kämpferisch eingestellt hatte, hatte vor dem Spiel betont: „Es gebe ’nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem Spiel schon irgendwas abschenkt. Das sind nicht wir‘.“

Bundesliga FC Bayern München 2.21 xG 2.13 3 3 1. FC Heidenheim

Goretzka hält Bayern im Spiel

Die Münchner taten sich weiterhin schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Auch Jamal Musiala setzte kaum Akzente. Erst ein Traumfreistoß von Leon Goretzka kurz vor der Pause brachte den Anschluss zum 1:2, und damit neue Hoffnung. Kompany reagierte in der Halbzeit und brachte Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich und Luis Díaz ins Spiel.

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Mit den prominenten Wechseln stieg der Druck der Bayern spürbar. Nach einer Ecke staubte Goretzka in der 57. Minute zum 2:2 ab, kurz darauf traf Kimmich nur die Latte. Auf der Gegenseite musste Jonas Urbig, der erneut den verletzten Neuer vertrat, bei einem Heidenheimer Konter gegen Dinkci stark parieren. Dennoch blieb Heidenheim gefährlich und ging erneut in Führung.

Späte Rettung in der Nachspielzeit

Siwsiwade, der sich als Siwsiwadse zuspitzte, schlug mit einem Kunstschuss zum 3:2 zu und stellte die Bayern vor Probleme, ehe ein spätes Eigentor von FCH-Torhüter Diant Ramaj in der 90.+10 Minute doch noch das Remis für die Münchner sicherte. Damit blieb Heidenheim trotz des Unentschiedens weiter im Rennen um das Wunder Klassenerhalt. Sollten am Sonntag der FC St. Pauli gegen Mainz und der VfL Wolfsburg in Freiburg gewinnen, wäre der Abstieg nach drei Jahren für das Team von Frank Schmidt allerdings besiegelt.

Auch Kompanys breiter Kadertest fügte sich in die Bayern-Woche ein. Schon beim 4:3 in Mainz hatte der Coach mit acht Änderungen in der Startelf fast einen weiteren Punktverlust kassiert, nachdem seine Mannschaft dort nach einem 0:3 noch zum Sieg gekommen war. Nun folgte vier Tage vor dem Wiedersehen mit PSG der nächste Warnschuss.