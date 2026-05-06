FC Bayern-Gerüchte um Woltemade? Kommt er in der nächsten Saison doch?

Der FC Bayern plant im Sommer sicher mit Aktivität auf dem Transfermarkt, vor allem für das Sturmzentrum als Ersatz für Harry Kane. Zuletzt fiel dabei auch wieder der Name Nick Woltemade, doch die aktuelle Lage ist eindeutig: Der Angreifer steht bei den Münchnern momentan nicht auf der Agenda.

Nach Informationen von Sky haben die Bayern ihr Interesse an dem 24-Jährigen, der für Newcastle United spielt, nicht erneut aufgegriffen. Das gilt unabhängig davon, ob ein Wechsel per fester Verpflichtung oder als Leihe möglich wäre. Für die Münchner ist Woltemade derzeit kein Thema.

Bayern setzen im Angriff auf andere Profile

Damit bleibt es dabei, dass die Verantwortlichen an der Säbener Straße für den kommenden Transfersommer andere Lösungen verfolgen. Woltemade, der trotz seiner schwierigen Situation in England immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde, spielt in den aktuellen Überlegungen keine Rolle.

In der Vergangenheit hatte es durchaus bereits Kontaktpunkte gegeben. Schon 2025 beschäftigten sich die Bayern intensiver mit dem deutschen Nationalspieler, ein Transfer kam damals jedoch nicht zustande.

Woltemade unter Druck bei Newcastle

Bei Newcastle United steht Woltemade weiter unter Beobachtung. Seine Leistungen wurden zuletzt kritisch bewertet, außerdem scheint der Klub offen für Veränderungen in der Offensive zu sein. Auch der 24-Jährige selbst will auf höchstem Niveau spielen und wird seine sportliche Lage nach Saisonende neu bewerten.

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Für den FC Bayern ergibt sich aus dieser Ausgangslage aktuell dennoch keine neue Chance. Selbst ein Leihmodell, das früher als realistische Option galt, ist derzeit kein Thema. Die Münchner suchen zwar weiterhin gezielt nach Verstärkungen für ihre Offensive, setzen dabei aber auf andere Profile als Woltemade.