FC Bayern-Frauen haben nach Deutscher Meisterschaft auch den Gewinn der Champions League im Visier

Die Meisterinnen des FC Bayern haben ihre vierte Bundesliga-Krone in Serie perfekt gemacht – und feiern schon wieder mit Blick nach vorn. Beim 3:2 (1:1) bei Union Berlin sicherte sich die Mannschaft von Klara Bühl und Giulia Gwinn vorzeitig den Titel, auf die echte Schale müssen die Münchnerinnen allerdings noch warten: Für die Party in den Katakomben der Alten Försterei genügte zunächst eine provisorische Papp-Version.

Gwinn entscheidet das Titelrennen

Mit der Attrappe in den Händen hüpften Matchwinnerin Gwinn und ihre Mitspielerinnen euphorisiert durch die Untergeschosse des Stadions, aus den Lautsprechern schallte dazu lautstark der Ballermann-Hit „Der Zug hat keine Bremse“. Bühl, die nach wochenlanger Pause wegen einer Wadenverletzung ihr Comeback feierte, ordnete den Moment ein: „Emotional ist heute schon etwas abgefallen“, sagte die Nationalspielerin. „Es ist mit der wichtigste Titel für uns, weil er diese Konstanz widerspiegelt.“

Dass die Bayern die Meisterschaft bereits vorzeitig fix machten, lag auch an Bühl und Gwinn. Beide kehrten aus unterschiedlichen Verletzungspausen zurück und mussten zunächst auf der Bank zusehen, wie der Titel zwischendurch immer wieder ins Wanken geriet. In der 84. Minute sorgte dann Gwinn für die Entscheidung: Eine Flanke von Bühl nahm sie volley und setzte den Ball ins linke obere Eck. „Wir haben ein paar Späße gemacht, dass es doch schön wäre, wenn wir es entscheiden am Ende“, sagte Gwinn später. „Aber egal, wer das Tor schießt.“

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Blick sofort auf Barcelona und das Triple

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Münchnerinnen ohnehin nicht. Bereits am Samstag um 18.15 Uhr wartet im Halbfinal-Hinspiel der Champions League der Top-Favorit FC Barcelona; die Partie wird live im ZDF und bei Disney+ übertragen. Auch Bühl stellte nach der Rückkehr in München sofort auf Europa um: „Sobald wir in München angekommen sind, gehen die Köpfe Richtung Barcelona“.

Der erste Titel der Saison soll der Mannschaft zudem weiteren Schub geben. Gwinn sprach nach dem Abpfiff offen vom neuen Hunger: „Man hat natürlich Lust auf mehr.“ Und tatsächlich bleibt für Bayern noch die Chance auf das Triple. Die nächste Trophäe könnte am 14. Mai folgen, wenn im Traumfinale des DFB-Pokals Dauerrivale VfL Wolfsburg wartet.