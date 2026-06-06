FC Bayern erwartet Karl zurück in Deutschland: „Alle Unterstützung“

Nach seinem bitteren WM-Aus Lennart Karl in München zurückerwartet. Der FC Bayern will ihm nach dem Muskelbündelriss im Abschlusstraining gegen die USA jede nötige Hilfe geben. Der 18-Jährige hatte sich die Verletzung am Samstag im Training vor dem letzten Testspiel gegen die USA zugezogen, das um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago angepfiffen wird. Damit verpasst Karl seine erste Weltmeisterschaft. Der Klub teilte am Samstag mit, er werde ihn „mit allem unterstützen, was er benötigt“.

Schock vor dem letzten WM-Test

Sportvorstand Max Eberl machte deutlich, wie hart der Ausfall beim deutschen Rekordmeister aufgenommen wurde. „So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock – aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient“, sagte Eberl.

Bayern stellt sich hinter den 18-Jährigen

Auch für den weiteren Weg des Angreifers ist der Verein klar aufgestellt. „Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können – und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht“, erklärte Eberl weiter.

Karl hatte im März beim 4:3 gegen die Schweiz sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert und bislang drei Einsätze im DFB-Trikot gesammelt. Für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen.

Aus der Heimat verfolgt Karl die WM dennoch weiter mit großem Interesse. Unter einen Instagram-Beitrag mit einem Bild von ihm, auf dem er sichtlich erschöpft auf dem Rasen liegt, schrieb er: „Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute“, und ergänzte: „Komme stärker zurück, versprochen.“