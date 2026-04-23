FC Bayern & die Kaderplanung für 2026/2027 – Kommt dieser Stürmer Juventus Turin als Kane-Ersatz?

Beim FC Bayern nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter an Fahrt auf. Im Mittelpunkt steht dabei erneut die Frage nach einem geeigneten Ersatz für Harry Kane – und genau hier könnte ein prominenter Name plötzlich an Relevanz gewinnen.

Schon Anfang April gab es Hinweise darauf, dass Dusan Vlahovic im Sommer ein Thema an der Säbener Straße werden könnte. Nun berichtet Sky Italia weiter über das Interesse: Transfer-Insider Gianluca Di Marzio zufolge kann sich der serbische Angreifer für die Münchner zur Option entwickeln, falls er seinen Vertrag bei Juventus Turin nicht verlängert.

Vlahovic könnte ablösefrei verfügbar sein

Der 25-Jährige ist bei den Italienern nur noch bis zum Saisonende gebunden. Kommt keine Einigung zustande, wäre Vlahovic ablösefrei zu haben. Neben dem deutschen Rekordmeister beschäftigt sich dem Bericht nach auch die AC Mailand mit dem Mittelstürmer.

In München sucht man bereits intensiv nach Lösungen für die Offensive. Hintergrund ist unter anderem die Lage um Nicolas Jackson, der nach seiner Leihe aller Voraussicht nach nicht fest verpflichtet wird. Die Verantwortlichen halten deshalb Ausschau nach einem Angreifer, der künftig als Backup für Harry Kane einspringen kann.

Serie A 2025/2026 14 8 6 693′ 3 (1) 1 6.6 Champions League 2025-2026 4 2 2 191′ 3 (0) 1 7.7 Gesamt: 18 10 8 884′ 0 0 0 6 (1) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 18 - Per Game In Startaufstellung 10 0.6 Per Game Minuten 884 49.1 Per Game Tore 6 0.3 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Gehalt als möglicher Stolperstein

Sportlich verlief die laufende Saison für Vlahovic bislang nicht reibungslos. In 18 Pflichtspielen kommt er auf sechs Treffer und zwei Assists. Eine Adduktorenverletzung warf ihn zeitweise zurück, wodurch er mehrere Partien verpasste und nie wirklich in einen stabilen Rhythmus fand. Aktuell fehlt der Angreifer zudem wegen Wadenproblemen.

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Auch die Gespräche zwischen Juventus und dem Stürmer gelten weiterhin als schwierig. Bereits zuvor war berichtet worden, dass vor allem finanzielle Differenzen den Durchbruch erschweren. Sein Gehalt könnte daher auch bei einem möglichen Wechsel zum FC Bayern zum entscheidenden Knackpunkt werden.