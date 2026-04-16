FC Bayern der Krösus der Bundesliga – Geldregen durch Champions League > 100 Millionen Euro sicher

Der FC Bayern hat mit dem Einzug ins Halbfinale der Champions League die nächste Einnahme-Marke erreicht. Nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Real Madrid (4:3/2:1) flossen noch einmal 15 Millionen Euro auf das Konto des Rekordmeisters.

83,4 Millionen Euro sind bereits sicher

Damit klettern die garantierten Saison-Einnahmen der Münchner auf 83,4 Millionen Euro. In dieser Summe sind Startgelder sowie UEFA- und Punktprämien bereits enthalten. Schon jetzt liegt der Verein damit deutlich im Millionenbereich, und weit mehr als 100 Millionen Euro an Gesamterlösen sind längst in Reichweite.

Der Blick nach vorn verspricht weitere Zuwächse: Der Finaleinzug am 30. Mai in Budapest würde dem FC Bayern zusätzliche 18,5 Millionen Euro bringen. Sollte der Titel gelingen, kämen noch einmal 6,5 Millionen Euro obendrauf.

Kategorie Betrag (in Mio. €) Status / Anmerkung Bisherige Gesamteinnahmen 83,4 Fix (Startgelder, UEFA- & Punktprämien) Davon Halbfinal-Prämie 15,0 In den 83,4 Mio. € bereits enthalten Zuschauereinnahmen ~ 30,0 Schätzung aus 6 Heimspielen Werteprämie bis zu 40,0 Klub-Koeffizient & Marktpool (Saisonende) Mögliche Final-Prämie 18,5 Bei Einzug ins Finale (Budapest) Mögliche Titel-Prämie 6,5 Zusätzlich bei Gewinn des Titels — — — Aktueller Stand (Gesamt) > 113,4 Fixe Prämien + Zuschauer Mögliches Rekord-Maximum ~ 150,0 Bei Titelgewinn & max. Werteprämie

Rekordmarke von bis zu 150 Millionen Euro möglich

Unterm Strich könnten die Münchner damit geschätzt sogar auf bis zu 150 Millionen Euro kommen – ein Rekord. Am Saisonende erhalten sie zudem noch eine sogenannte Werteprämie, die sich aus dem Klub-Koeffizienten und dem früheren Marktpool zusammensetzt. Aus diesem Topf sind maximal 40 Millionen Euro möglich.

Dazu kommen die Zuschauereinnahmen aus den Heimspielen in der Allianz Arena. Nach den bisherigen sechs Auftritten in der Königsklasse dürften die Bayern dort bereits rund 30 Millionen Euro generiert haben.