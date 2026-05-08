FC Bayern Coach Kompany nimmt Stars in die Pflicht: „Geht um alles“

Nach dem bitteren Aus in der Champions League richtet der FC Bayern den Blick kompromisslos auf den Saisonendspurt. Vincent Kompany fordert von seinen Profis nach dem 1:1 und 4:5 gegen Paris Saint-Germain volle Konzentration, denn für den Rekordmeister geht es nun wieder um alles. Im Ligaspiel beim stark abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky will der Coach ein klares Zeichen sehen.

Kompany verlangt sofortige Reaktion

Der 40-Jährige verbrachte den Tag nach dem Halbfinal-Aus erst einmal zu Hause in Grünwald mit seinen drei Kindern Sienna, Kai und Caleb. Auch für sie sei der Moment „schwierig“ gewesen, erzählte Kompany mit einem Schmunzeln. „Da musst du als Vater vorbeilaufen und sagen, auf geht’s, Brot essen, frühstücken – es geht weiter“, schilderte er die Situation.

Diese Haltung erwartet der Bayern-Coach nun auch von seinen Spielern um Harry Kane und Michael Olise. Wolfsburg werde sich vielleicht wünschen, „dass wir entspannt dahin fliegen. Aber keine Chance. Wir wollen ab sofort zeigen, dass es für uns nicht schon vorbei ist, dass es jetzt wieder um alles geht und wir angreifen“, sagte Kompany. Die Enttäuschung über den Königsklassen-K.o. habe die Mannschaft schwer getroffen, trotzdem müsse im Saisonendspurt sofort die nächste Antwort folgen.

Für Bayern geht es weiter um Titel und Einfluss

Ganz beendet ist die Spielzeit für die Münchner ohnehin noch nicht. Nach dem souveränen Gewinn der 35. deutschen Meisterschaft am 23. Mai im Finale gegen den VfB Stuttgart in Berlin kann der Klub nach sechs Jahren wieder den DFB-Pokal holen. Zugleich haben die Bayern auch noch Einfluss auf den engen Abstiegskampf in der Bundesliga.

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Für Kompany macht das in der Vorbereitung keinen Unterschied. „Keinen Unterschied zwischen PSG und Wolfsburg. Null“, betonte er. Dazu erinnerte er lachend an seine Anfangszeit als Münchner Coach, als ein Test gegen Düren nur 1:1 geendet hatte und eine Woche lang die Zeitungen voll waren. „Für den FC Bayern geht es immer um viel“, sagte er.

Der Belgier verweist darauf, dass Spieler an jedem Spieltag „Geschichte schreiben“ können. Genau das sei auch am Samstag wieder möglich. Neben Serge Gnabry muss Bayern erneut auf den verletzten Alphonso Davies verzichten. Kompanys Auftrag nach dem Tiefschlag am Mittwochabend sei es, „vorzuleben, wie man reagieren muss“, erklärte er. Die Botschaft scheint angekommen zu sein.

Kane spricht von Schmerz und Pflicht

Auch Harry Kane machte deutlich, wie sehr das Aus in Europa schmerzt. „Natürlich sei es eine schwierige Situation und tue weh“, sagte der Torjäger. Zugleich stellte er klar, dass die Maßstäbe bei Bayern weiterhin unverrückbar bleiben: „Aber wir sind Profis und spielen für Bayern München. Wir müssen bereit sein.“

Der Blick gehe deshalb nur nach vorn, betonte Kane weiter. „nach vorne schauen, sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, lautete seine Ansage. Frag nach bei Sienna, Kai und Caleb Kompany.