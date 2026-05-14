FC Bayern, Bvb, Leipzig: Süle, Goretzka und Co. mit ihren letzten Spielen

Am Samstag am 34.Spieltag verabschieden sich gleich mehrere Bundesliga-Größen von ihren Klubs. Unter den prominenten Namen, die ihr letztes Spiel im Vereins-Trikot bestreiten, stehen Leon Goretzka, Niklas Süle, Luka Vuskovic, Julian Brandt und Xaver Schlager besonders im Fokus.

Bayern, BVB und Leipzig verlieren wichtige Kräfte

Für Leon Goretzka endet nach acht Jahren die Zeit beim FC Bayern München. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt auf 310 Einsätze in Bundesliga und Champions League, in denen er 51 Tore und 52 Vorlagen sammelte. Zwischenzeitlich stand der gebürtige Bochumer sogar auf der Verkaufsliste, blieb den Münchnern aber trotzdem erhalten und ließ sich nie hängen. Unter Vincent Kompany war er zuletzt nicht mehr erste Wahl. Nun verlässt Goretzka den Rekordmeister ablösefrei. Wohin es ihn nach der WM zieht, bei der Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn setzen will, ist noch offen. Nach Informationen aus dem Umfeld des Spielers soll es jedoch zur AC Mailand gehen.

Auch Niklas Süle beendet seine Zeit bei Borussia Dortmund. Der 30-Jährige zog schon am vergangenen Sonntag im Westfalenstadion einen emotionalen Schlussstrich, nachdem seine lange Verletzungshistorie bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hatte. In seinem 300. Bundesliga-Pflichtspiel wurde er von Niko Kovac noch einmal vor heimischem Publikum eingewechselt und bekam einen, wie er selbst sagte, „unfassbar schönen“ Abschied. Beim letzten Saisonspiel in Bremen wird Süle nun ein letztes Mal zum BVB-Tross gehören. Danach möchte sich der frühere Nationalspieler vor allem mehr Zeit für den Golfplatz nehmen.

Bei RB Leipzig läuft die Zusammenarbeit mit Xaver Schlager ebenfalls aus. Der österreichische Nationalspieler wurde bereits beim letzten Heimspiel der Saison von den Fans verabschiedet. Nach vier Jahren in Leipzig steht der Abschied fest. Über seine nächste Station wird reichlich spekuliert. Eine Möglichkeit ist, dass er seinem früheren Coach Marco Rose zum Premier-League-Klub AFC Bournemouth folgt. Klar ist für Schlager aber schon jetzt, dass ein Wechsel nach Saudi-Arabien für ihn nicht infrage kommt. „Nach Saudi-Arabien werde ich nicht gehen. Dafür bin ich noch zu jung“, stellte er zuletzt klar.

Vuskovic und Brandt stehen vor neuen Kapiteln

Bei Luka Vuskovic ist die Trennung vom Hamburger SV zwar noch nicht offiziell bestätigt, sie gilt aber als nahezu sicher. Der 19-Jährige war nur für diese Saison von Tottenham Hotspur ausgeliehen und wird den HSV nach einer Spielzeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder verlassen. Sein Vertrag bei den Londonern läuft noch bis 2030. Mit seinen starken Defensivleistungen und sechs Toren hat der jüngere Bruder des wegen Dopings derzeit gesperrten HSV-Verteidigers Mario Vuskovic längst das Interesse mehrerer Topklubs geweckt.

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Julian Brandt zieht es nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund ebenfalls weiter. Der 30 Jahre alte Offensivspieler denkt anders als Süle nicht an ein Karriereende, sondern an einen Wechsel ins europäische Ausland. Interesse sollen unter anderem der FC Arsenal, Aston Villa und Fenerbahce Istanbul haben. Als besonders heißer Kandidat gilt Atlético Madrid, das in Brandt offenbar den kreativen Spielgestalter sieht, der die Lücke nach dem Abschied von Antoine Griezmann schließen könnte. Fest steht bislang nur, dass Brandt in Europas Top-5-Ligen bleiben will.