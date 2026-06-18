FC Bayern bei der Fußball WM 2026: Tore, Rekord, Auszeichnungen

Der FC Bayern blickt bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada mit gutem Grund auf die internationalen Auftritte seiner Profis. Die Stars des Rekordmeisters haben die Münchner in der Klub-Bestenliste auf 83 WM-Tore gebracht und damit weiter an der Spitze gehalten. Außerdem kassierten gleich drei Bayern-Profis zum Auftakt die FIFA-Auszeichnung als „Man of the Match“.

Bayern weiter WM-Spitzenreiter nach Toren

Mit den aktuellen Treffern liegt der FC Bayern in der historischen Klubwertung bei Weltmeisterschaften nun bei 83 Toren. Damit rangiert der deutsche Rekordmeister weiter vor der Konkurrenz. Die meisten WM-Tore im Bayern-Trikot hat bislang Gerd Müller erzielt, der auf 14 Treffer kommt.

Direkt dahinter folgt Real Madrid. Bei der laufenden WM ist zwar kein spanischer Nationalspieler der Königlichen im Einsatz, dennoch verbesserten Kylian Mbappé für Frankreich mit zwei Toren, Jude Bellingham für England und Vinicius Júnior für Brasilien die Real-Bilanz auf 82 Treffer. Bayern liegt damit vor den Madrilenen knapp an der Spitze.

Drei Bayern-Stars werden von der FIFA geehrt

Für zusätzlichen Stolz sorgten die individuellen Auszeichnungen zum ersten Gruppen-Spieltag. Michael Olise wurde nach dem 3:1 Frankreichs gegen Senegal ebenso zum „Man of the Match“ gewählt wie Harry Kane nach dem 4:2 Englands gegen Kroatien und Luis Díaz nach dem 3:1 Kolumbiens gegen Usbekistan. Olise überzeugte dabei als Vorlagengeber, Kane traf doppelt, Díaz steuerte einen Treffer bei.

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Auch Jamal Musiala trug sich bereits in die Torschützenliste ein. Der Offensivspieler erzielte beim 7:1 Deutschlands gegen Curacao einen Treffer. Insgesamt sind 17 Profis des deutschen Rekordmeisters bei dieser WM im Einsatz.

Viele Siege zum Auftakt, nur wenige Rückschläge

Von den 17 Bayern-Akteuren feierten zwölf zum Start in das Turnier einen Sieg. Dazu zählen auch die sieben deutschen Spieler um Kapitän Joshua Kimmich und Manuel Neuer. Hiroki Ito kam mit Japan nur zu einem Remis, Alphonso Davies trennte sich mit Kanada ebenfalls unentschieden.

Erfolglos blieb der Auftakt nur für drei Bayern-Profis. Josip Stanisic unterlag mit Kroatien, ebenso Nicolas Jackson und Bara Ndiaye mit Senegal.