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FC Bayern Aufstellung heute – XXL-Rotation bei Bayern Startelf-Debüt von 18jährigem Ndiaye

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Vincent Kompany setzt im Zwischenspiel nach dem Pokal-Halbfinale und vor dem Königsklassen-Duell mit Paris erwartungsgemäß auf große Rotation in der FC Bayern Aufstellung. Gegen den FSV Mainz 05 verändert der Coach des FC Bayern seine Startelf binnen drei Tagen nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen. Nur Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Díaz bleiben in der Anfangsformation.

Die komplette Bayern München Mannschaft mit Startelf und Bank für das Spiel gegen Mainz. Mit den Spielern Urbig, Minjae, Goretzka, Jackson, Luis Diaz und vielen weiteren Profis.
Die komplette Bayern München Mannschaft mit Startelf und Bank für das Spiel gegen Mainz. Mit den Spielern Urbig, Minjae, Goretzka, Jackson, Luis Diaz und vielen weiteren Profis.
Bundesliga
25.4.2026
- 15:30
1. FSV Mainz 05
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FC Bayern München
MEWA ARENA
Vorschau: Gewinner : FC Bayern München

Startelf-Debüt für Bara Ndiaye

Im Mittelfeld rückt der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye erstmals in die erste Elf und feiert nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano stehen aus Gründen der Belastungssteuerung nicht im Kader, zahlreiche Leistungsträger wie Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala nehmen zunächst auf der Bank Platz. Auch Stammtorhüter Manuel Neuer bekommt eine Pause.

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Update 14:30 Uhr – Vincent Kompany rotiert nach dem Halbfinalerfolg im DFB-Pokal in Leverkusen wie erwartet: Urbig – Minjae, Goretzka, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Laimer, Ndiaye, Pavlović.

Auf der Bank des FC Bayern nehmen Platz: Neuer – Tah, Kane, Musiala, Olise, Assomo, Ofli, Pavić, Stanisic.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31
| MEWA ARENA | 25.4.2026-15:30
1. FSV Mainz 05
S S N N U
- : -
FC Bayern München
S S S S S
Vorschau: Gewinner : Bayern München
33
D. Batz
31
Dominik Kohr
4
Stefan Posch
21
Danny da Costa
2
P. Mwene
10
Nadiem Amiri
6
K. Sano
8
Paul Nebel
30
S. Widmer
20
P. Tietz
23
S. Becker
40
J. Urbig
19
A. Davies
21
H. Ito
3
Min-jae Kim
27
Konrad Laimer
39
Bara Ndiaye
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
8
Leon Goretzka
22
Raphaël Guerreiro
11
Nicolas Jackson
field field

Mit Blick auf Paris

Die bereits als Meister feststehenden Münchner treten am Dienstag um 21.00 Uhr bei Paris St. Germain zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League an.

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