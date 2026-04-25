FC Bayern Aufstellung heute – XXL-Rotation bei Bayern Startelf-Debüt von 18jährigem Ndiaye

Vincent Kompany setzt im Zwischenspiel nach dem Pokal-Halbfinale und vor dem Königsklassen-Duell mit Paris erwartungsgemäß auf große Rotation in der FC Bayern Aufstellung. Gegen den FSV Mainz 05 verändert der Coach des FC Bayern seine Startelf binnen drei Tagen nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen. Nur Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Díaz bleiben in der Anfangsformation.

Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Bayern München

Startelf-Debüt für Bara Ndiaye

Im Mittelfeld rückt der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye erstmals in die erste Elf und feiert nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano stehen aus Gründen der Belastungssteuerung nicht im Kader, zahlreiche Leistungsträger wie Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala nehmen zunächst auf der Bank Platz. Auch Stammtorhüter Manuel Neuer bekommt eine Pause.

Update 14:30 Uhr – Vincent Kompany rotiert nach dem Halbfinalerfolg im DFB-Pokal in Leverkusen wie erwartet: Urbig – Minjae, Goretzka, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Laimer, Ndiaye, Pavlović.

Auf der Bank des FC Bayern nehmen Platz: Neuer – Tah, Kane, Musiala, Olise, Assomo, Ofli, Pavić, Stanisic.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31 | MEWA ARENA | - 15:30 1. FSV Mainz 05 S S N N U - : - FC Bayern München S S S S S 33 D. Batz 31 Dominik Kohr 4 Stefan Posch 21 Danny da Costa 2 P. Mwene 10 Nadiem Amiri 6 K. Sano 8 Paul Nebel 30 S. Widmer 20 P. Tietz 23 S. Becker 40 J. Urbig 19 A. Davies 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 27 Konrad Laimer 39 Bara Ndiaye 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 8 Leon Goretzka 22 Raphaël Guerreiro 11 Nicolas Jackson

Mit Blick auf Paris

Die bereits als Meister feststehenden Münchner treten am Dienstag um 21.00 Uhr bei Paris St. Germain zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League an.