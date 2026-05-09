FC Bayern Aufstellung heute gegen den VfL Wolfsburg – 0:1 – Wie spielt der FC Bayern?

Nur drei Tage nach dem bitteren Aus in der Champions League steht der FC Bayern bereits wieder in der Bundesliga auf dem Platz. In Wolfsburg wollen die Münchner zeigen, dass sie den Rückschlag schnell abschütteln, ihren Rhythmus mit Blick auf das Pokalfinale am 23. Mai in Berlin gegen den VfB Stuttgart halten und das eigene Niveau bestätigen. Wer überträgt VfL Wolfsburg – FC Bayern im Free-TV?

Bundesliga VfL Wolfsburg - - FC Bayern München

Die Lage vor dem Spiel in Wolfsburg

Von einem gewöhnlichen Bundesliga-Auftritt kann für den schon feststehenden Meister allerdings keine Rede sein. Der VfL Wolfsburg steckt im Abstiegskampf und wird um jeden Meter ringen, während der FCB nach dem emotionalen Kraftakt vom Mittwoch in der Allianz Arena sofort die nächste Antwort sucht.

Beim 3:3 gegen Heidenheim hatten die Münchner erst in der 10. Minute der Nachspielzeit durch Michael Olise eine historische Heimniederlage gegen den Bundesliga-Letzten verhindert. Nun geht es für den Rekordmeister darum, die Saison ohne Auswärtsniederlage zu beenden. Das wäre zum dritten Mal nach 1986/87 und 2012/13 möglich, häufiger gelang das keinem Klub.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 33 | Volkswagen Arena | - 18:30 VfL Wolfsburg N N S U U - : - FC Bayern München S S N U U 1 K. Grabara 4 Konstantinos Koulierakis 3 D. Vavro 6 J. Belocian 21 J. Mæhle 24 C. Eriksen 5 Vinicius Souza 39 Patrick Wimmer 26 S. Kumbedi 17 D. Pejčinović 11 A. Daghim 40 J. Urbig 20 Tom Bischof 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 10 Jamal Musiala 9 Harry Kane 17 Michael Olise 11 Nicolas Jackson

Auch saisonübergreifend ist Bayern auswärts seit 25 Bundesliga-Partien ungeschlagen, mit 19 Siegen und sechs Remis. Dazu kommt die enorme Offensivstärke mit 116 Treffern in dieser Spielzeit, ein Wert, der in diesem Jahrtausend nur zweimal überboten wurde, jeweils von Real Madrid. Olise jagt zudem weiter Bestmarken mit 33 Torbeteiligungen, also 14 Toren und 19 Assists. Außerdem hat der Franzose bereits 19 Jokertore der Bayern vorbereitet, so viele wie kein anderer in der Bundesliga-Historie.

Sechs Änderungen in der Startelf

Im Vergleich zum Halbfinalrückspiel gegen PSG in der Vorwoche nimmt Vincent Kompany sechs Wechsel vor. Urbig, Minjae, Goretzka, Jackson, Bischof und Ito rücken neu in die Anfangsformation. Dafür beginnen Neuer, Upamecano, Tah, Luis Díaz, Laimer und Pavlović auf der Bank.

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So startet der FC Bayern: Urbig, Minjae, Kimmich, Goretzka, Kane, Musiala, Jackson, Olise, Bischof, Ito und Stanišić.

Auf der Bank sitzen zunächst: Neuer, Ulreich, Upamecano, Tah, Luis Díaz, Guerreiro, Laimer, Ndiaye, Karl und Pavlović.