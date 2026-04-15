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FC Bayern Aufstellung heute – 4:3 (6:4) Stars drohen Gelb-Sperren – Coach Kompany stellt Uefa-Regel infrage

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Vier Bayern-Stars vor einer Gelb-Sperre – Kompany stellt Uefa-Regel infrage

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid heute Abend um 21 Uhr live bei DAZN muss der FC Bayern auch auf die Kartenlage achten. Gleich vier Münchner wären bei einer weiteren Verwarnung für ein mögliches Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gesperrt.

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Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
0.67
xG
0.23
0 0
Sporting CP Lissabon
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.97
xG
2.27
4 3
Real Madrid
Allianz Arena
Harry Kane von Bayern München behauptet den Ball gegen Jude Bellingham von Real Madrid im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel am 15. April 2026 in der Football Arena München. Adam Pretty / Getty Images
Harry Kane von Bayern München behauptet den Ball gegen Jude Bellingham von Real Madrid im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel am 15. April 2026 in der Football Arena München. Adam Pretty / Getty Images

Betroffen sind Kapitän Manuel Neuer (40) sowie die drei Defensivspieler Jonathan Tah (30), Dayot Upamecano (27) und Konrad Laimer (28). Neuer und Tah hatten im Hinspiel in Madrid beim 2:1 bereits ihre zweite Gelbe Karte gesehen und würden bei der dritten Verwarnung fehlen. Upamecano steht ebenfalls bei zwei Gelben in dieser Saison, Laimer sogar schon bei vier. Der Österreicher musste deshalb bereits einmal aussetzen und wäre bei der fünften Gelben erneut gesperrt.

Spieler Alter Position / Rolle Aktuelle Gelbe Karten
Manuel Neuer 40 Kapitän / Torwart 2 (Sperre bei der 3.)
Jonathan Tah 30 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.)
Dayot Upamecano 27 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.)
Konrad Laimer 28 Abwehr 4 (Sperre bei der 5.)

Kompany hält die Regel für zu streng

Grundsätzlich werden die Gelb-Konten nach dem Viertelfinale gelöscht, damit kein Spieler mit einer Vorbelastung ins Endspiel geht. Die Verwarnungen aus dem Viertelfinal-Rückspiel bleiben jedoch bestehen und können ein Halbfinal-Hinspiel kosten. Genau diese Konstruktion hält Vincent Kompany für problematisch.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
4 : 3
1.97
xG
2.27
Endergebnis
Real Madrid
S S N N U
Aleksandar Pavlović
6'
Harry Kane
38'
Luis Díaz
89'
Michael Olise
90'+4'
Arda Güler
1'
Arda Güler
29'
Kylian Mbappé
42'
| Schiedsrichter: S. Vinčić | Halbzeit: 2-3
Tore
1'
Tor
Arda Güler
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Joshua Kimmich)
6'
29'
Tor
Arda Güler
Tor
Harry Kane (Assist: Dayot Upamecano)
38'
42'
Tor
Kylian Mbappé (Assist: Vinicius Junior)
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
Tor
Michael Olise (Assist: Harry Kane)
90'
+4
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
12
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
8
Federico Valverde
5
J. Bellingham
21
Brahim Díaz
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

Gerade bei den Bayern-Verteidigern, die in den bislang elf möglichen Saisonspielen jeweils nur zwei Gelbe Karten gesammelt haben, sieht der Coach die Belastungsgrenze überschritten. Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag sagte er: „Ich finde es fast schon ganz schwer, ohne eine Sperre durch die Champions-League-Runde zu kommen. Für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und nur drei Karten bekommst, hast du einen ganz guten Job gemacht. Trotzdem kannst du noch gesperrt werden für das Halbfinale. Das finde ich schon hart.“

Deshalb wünscht sich der Bayern-Trainer eine Änderung durch die Uefa: „Ich finde diese Sperren-Regel ist vielleicht ein wenig zu aggressiv. Ich würde das vielleicht noch mal überlegen nächstes Jahr, ob sie die Logik dahinter ändern.“ Konkret könnte er sich etwa vorstellen, die Kartenstände bereits nach den acht Spielen der Ligaphase zu löschen.

Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany

Die offizielle Startelf des FC Bayern München für das UEFA Champions League Rückspiel gegen Real Madrid. Trainer Vincent Kompany schickt Manuel Neuer ins Tor, davor bilden Stanisic, Upamecano, Tah und Laimer die Viererkette. Im Mittelfeld spielen Kimmich und Pavlovic, in der Offensive setzen Olise, Gnabry und Luis Díaz auf die Flügel – Stürmer Harry Kane führt die Münchner an.
Die offizielle Startelf des FC Bayern München für das UEFA Champions League Rückspiel gegen Real Madrid. Trainer Vincent Kompany schickt Manuel Neuer ins Tor, davor bilden Stanisic, Upamecano, Tah und Laimer die Viererkette. Im Mittelfeld spielen Kimmich und Pavlovic, in der Offensive setzen Olise, Gnabry und Luis Díaz auf die Flügel – Stürmer Harry Kane führt die Münchner an.

Reservebank
Urbig, Davies, Guerreiro, H. Ito, M.-J. Kim, Goretzka, Musiala, Jackson

Es fehlen
Bärtl (nicht berücksichtigt), Karl (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kiala (nicht berücksichtigt), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Ofli (nicht berücksichtigt), Pavic (nicht berücksichtigt), Prescott (nicht berücksichtigt), Santos (Muskelverletzung), Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren)

Auch Real Madrid mit mehreren Warnungen

Auch auf der Seite der Königlichen ist die Situation angespannt. Sollte Real den Sprung ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei der nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni (26) muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

Spieler Alter Status
Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte
Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte
Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte
Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte
Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte
Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr

Bayern im Halbfinale!

Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.

22:49 Uhr

3:3!

Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?

22:39 Uhr

Noch 12 Minuten zu spielen!

Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.

22:22 Uhr

60.Spielminute - Musiala für Gnabry

Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.

21:59 Uhr

Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen

Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!

21:45 Uhr

3:2! Was ist hier los?

Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!

21:41 Uhr

Harry Kane mir dem 2:2

Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!

21:32 Uhr

2:1 für Madrid

Der „türkische Messi“ Arda Güler mit dem 2:1 per Freistoß – über die Mauer gezirkelt – Neuer war noch dran, sah aber nicht glücklich aus!

21:10 Uhr

Ausgleich

Ausgleich! 8.Minute – Kimmich mit einer Ecke – Aleksandar Pavlović ist mit dem Kopf da. Das war einfach! Nun ist hier Feuer im Spiel. Vinícius Júnior wird danach verwarnt, geht Kimmich an.

21:05 Uhr

0:1 nach Manuel Neuer Fehlpaß

Kaum angepfiffen, steht es 0:1 ! Manuel Neuer mit einer schlechten Rückgabe, der Ball fällt Arda Güler direkt vor dio Füße, der aus dem Strafraum ins leere Tor schießt – Neuer war zu weit vorne!

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