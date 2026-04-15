FC Bayern Aufstellung heute – 4:3 (6:4) Stars drohen Gelb-Sperren – Coach Kompany stellt Uefa-Regel infrage

Vier Bayern-Stars vor einer Gelb-Sperre – Kompany stellt Uefa-Regel infrage

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid heute Abend um 21 Uhr live bei DAZN muss der FC Bayern auch auf die Kartenlage achten. Gleich vier Münchner wären bei einer weiteren Verwarnung für ein mögliches Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gesperrt.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Betroffen sind Kapitän Manuel Neuer (40) sowie die drei Defensivspieler Jonathan Tah (30), Dayot Upamecano (27) und Konrad Laimer (28). Neuer und Tah hatten im Hinspiel in Madrid beim 2:1 bereits ihre zweite Gelbe Karte gesehen und würden bei der dritten Verwarnung fehlen. Upamecano steht ebenfalls bei zwei Gelben in dieser Saison, Laimer sogar schon bei vier. Der Österreicher musste deshalb bereits einmal aussetzen und wäre bei der fünften Gelben erneut gesperrt.

Spieler Alter Position / Rolle Aktuelle Gelbe Karten Manuel Neuer 40 Kapitän / Torwart 2 (Sperre bei der 3.) Jonathan Tah 30 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.) Dayot Upamecano 27 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.) Konrad Laimer 28 Abwehr 4 (Sperre bei der 5.)

Kompany hält die Regel für zu streng

Grundsätzlich werden die Gelb-Konten nach dem Viertelfinale gelöscht, damit kein Spieler mit einer Vorbelastung ins Endspiel geht. Die Verwarnungen aus dem Viertelfinal-Rückspiel bleiben jedoch bestehen und können ein Halbfinal-Hinspiel kosten. Genau diese Konstruktion hält Vincent Kompany für problematisch.

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Gerade bei den Bayern-Verteidigern, die in den bislang elf möglichen Saisonspielen jeweils nur zwei Gelbe Karten gesammelt haben, sieht der Coach die Belastungsgrenze überschritten. Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag sagte er: „Ich finde es fast schon ganz schwer, ohne eine Sperre durch die Champions-League-Runde zu kommen. Für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und nur drei Karten bekommst, hast du einen ganz guten Job gemacht. Trotzdem kannst du noch gesperrt werden für das Halbfinale. Das finde ich schon hart.“

Deshalb wünscht sich der Bayern-Trainer eine Änderung durch die Uefa: „Ich finde diese Sperren-Regel ist vielleicht ein wenig zu aggressiv. Ich würde das vielleicht noch mal überlegen nächstes Jahr, ob sie die Logik dahinter ändern.“ Konkret könnte er sich etwa vorstellen, die Kartenstände bereits nach den acht Spielen der Ligaphase zu löschen.

Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany

Reservebank

Urbig, Davies, Guerreiro, H. Ito, M.-J. Kim, Goretzka, Musiala, Jackson

Es fehlen

Bärtl (nicht berücksichtigt), Karl (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kiala (nicht berücksichtigt), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Ofli (nicht berücksichtigt), Pavic (nicht berücksichtigt), Prescott (nicht berücksichtigt), Santos (Muskelverletzung), Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren)

Auch Real Madrid mit mehreren Warnungen

Auch auf der Seite der Königlichen ist die Situation angespannt. Sollte Real den Sprung ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei der nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni (26) muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

Spieler Alter Status Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr Bayern im Halbfinale! Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.



22:49 Uhr 3:3! Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?



22:39 Uhr Noch 12 Minuten zu spielen! Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.



22:22 Uhr 60.Spielminute - Musiala für Gnabry Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.



21:59 Uhr Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!



21:45 Uhr 3:2! Was ist hier los? Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!



21:41 Uhr Harry Kane mir dem 2:2 Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!



21:32 Uhr 2:1 für Madrid Der „türkische Messi“ Arda Güler mit dem 2:1 per Freistoß – über die Mauer gezirkelt – Neuer war noch dran, sah aber nicht glücklich aus!

21:10 Uhr Ausgleich Ausgleich! 8.Minute – Kimmich mit einer Ecke – Aleksandar Pavlović ist mit dem Kopf da. Das war einfach! Nun ist hier Feuer im Spiel. Vinícius Júnior wird danach verwarnt, geht Kimmich an.

