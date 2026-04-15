FC Bayern Aufstellung heute: Stars drohen Gelb-Sperren – Coach Kompany stellt Uefa-Regel infrage

Vier Bayern-Stars vor einer Gelb-Sperre – Kompany stellt Uefa-Regel infrage

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid heute Abend um 21 Uhr live bei DAZN muss der FC Bayern auch auf die Kartenlage achten. Gleich vier Münchner wären bei einer weiteren Verwarnung für ein mögliches Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gesperrt.

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Betroffen sind Kapitän Manuel Neuer (40) sowie die drei Defensivspieler Jonathan Tah (30), Dayot Upamecano (27) und Konrad Laimer (28). Neuer und Tah hatten im Hinspiel in Madrid beim 2:1 bereits ihre zweite Gelbe Karte gesehen und würden bei der dritten Verwarnung fehlen. Upamecano steht ebenfalls bei zwei Gelben in dieser Saison, Laimer sogar schon bei vier. Der Österreicher musste deshalb bereits einmal aussetzen und wäre bei der fünften Gelben erneut gesperrt.

Spieler Alter Position / Rolle Aktuelle Gelbe Karten Manuel Neuer 40 Kapitän / Torwart 2 (Sperre bei der 3.) Jonathan Tah 30 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.) Dayot Upamecano 27 Abwehr 2 (Sperre bei der 3.) Konrad Laimer 28 Abwehr 4 (Sperre bei der 5.)

Kompany hält die Regel für zu streng

Grundsätzlich werden die Gelb-Konten nach dem Viertelfinale gelöscht, damit kein Spieler mit einer Vorbelastung ins Endspiel geht. Die Verwarnungen aus dem Viertelfinal-Rückspiel bleiben jedoch bestehen und können ein Halbfinal-Hinspiel kosten. Genau diese Konstruktion hält Vincent Kompany für problematisch.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão 12 Trent Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

Gerade bei den Bayern-Verteidigern, die in den bislang elf möglichen Saisonspielen jeweils nur zwei Gelbe Karten gesammelt haben, sieht der Coach die Belastungsgrenze überschritten. Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag sagte er: „Ich finde es fast schon ganz schwer, ohne eine Sperre durch die Champions-League-Runde zu kommen. Für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und nur drei Karten bekommst, hast du einen ganz guten Job gemacht. Trotzdem kannst du noch gesperrt werden für das Halbfinale. Das finde ich schon hart.“

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Deshalb wünscht sich der Bayern-Trainer eine Änderung durch die Uefa: „Ich finde diese Sperren-Regel ist vielleicht ein wenig zu aggressiv. Ich würde das vielleicht noch mal überlegen nächstes Jahr, ob sie die Logik dahinter ändern.“ Konkret könnte er sich etwa vorstellen, die Kartenstände bereits nach den acht Spielen der Ligaphase zu löschen.

Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany

Reservebank

Urbig, Davies, Guerreiro, H. Ito, M.-J. Kim, Goretzka, Musiala, Jackson

Es fehlen

Bärtl (nicht berücksichtigt), Karl (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kiala (nicht berücksichtigt), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Ofli (nicht berücksichtigt), Pavic (nicht berücksichtigt), Prescott (nicht berücksichtigt), Santos (Muskelverletzung), Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren)

Auch Real Madrid mit mehreren Warnungen

Auch auf der Seite der Königlichen ist die Situation angespannt. Sollte Real den Sprung ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei der nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni (26) muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

Spieler Alter Status Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

19:20 Uhr Anpfiff Das Rückspiel vor den eigenen Fans, dazu ein Auswärtssieg eine Woche zuvor – die Ausgangslage könnte für den FC Bayern nicht viel besser sein. Im Landesmeisterwettbewerb brachten die Bayern einen solchen Vorsprung in 21 von bislang 22 Fällen auch ins Ziel, nimmt man alle Europapokalwettbewerbe waren es sogar 29 von 30.



15:25 Uhr Anpfiff In knapp 5 Stunden ist Anpfiff in München – das Triple der Bayern ist immer noch möglich! Neben der Meisterschaft, die ziemlich klar ist, geht es demnächst auch noch im DFB-Pokal um das Finale. Es könnte die perfekte Saison werden. Und danach fahren viele Bayern-Spieler zur Fußball WM um Weltmeister zu werden!

