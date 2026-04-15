FC Bayern Aufstellung heute – 4 Stars drohen Gelb-Sperren – Kompany stellt Uefa-Regel infrage

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Vier Bayern-Stars vor einer Gelb-Sperre – Kompany stellt Uefa-Regel infrage
Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid heute Abend um 21 Uhr live bei DAZN muss der FC Bayern auch auf die Kartenlage achten. Gleich vier Münchner wären bei einer weiteren Verwarnung für ein mögliches Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gesperrt.
Betroffen sind Kapitän Manuel Neuer (40) sowie die drei Defensivspieler Jonathan Tah (30), Dayot Upamecano (27) und Konrad Laimer (28). Neuer und Tah hatten im Hinspiel in Madrid beim 2:1 bereits ihre zweite Gelbe Karte gesehen und würden bei der dritten Verwarnung fehlen. Upamecano steht ebenfalls bei zwei Gelben in dieser Saison, Laimer sogar schon bei vier. Der Österreicher musste deshalb bereits einmal aussetzen und wäre bei der fünften Gelben erneut gesperrt.
|Spieler
|Alter
|Position / Rolle
|Aktuelle Gelbe Karten
|Manuel Neuer
|40
|Kapitän / Torwart
|2 (Sperre bei der 3.)
|Jonathan Tah
|30
|Abwehr
|2 (Sperre bei der 3.)
|Dayot Upamecano
|27
|Abwehr
|2 (Sperre bei der 3.)
|Konrad Laimer
|28
|Abwehr
|4 (Sperre bei der 5.)
Kompany hält die Regel für zu streng
Grundsätzlich werden die Gelb-Konten nach dem Viertelfinale gelöscht, damit kein Spieler mit einer Vorbelastung ins Endspiel geht. Die Verwarnungen aus dem Viertelfinal-Rückspiel bleiben jedoch bestehen und können ein Halbfinal-Hinspiel kosten. Genau diese Konstruktion hält Vincent Kompany für problematisch.
Gerade bei den Bayern-Verteidigern, die in den bislang elf möglichen Saisonspielen jeweils nur zwei Gelbe Karten gesammelt haben, sieht der Coach die Belastungsgrenze überschritten. Auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag sagte er: „Ich finde es fast schon ganz schwer, ohne eine Sperre durch die Champions-League-Runde zu kommen. Für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und nur drei Karten bekommst, hast du einen ganz guten Job gemacht. Trotzdem kannst du noch gesperrt werden für das Halbfinale. Das finde ich schon hart.“
Deshalb wünscht sich der Bayern-Trainer eine Änderung durch die Uefa: „Ich finde diese Sperren-Regel ist vielleicht ein wenig zu aggressiv. Ich würde das vielleicht noch mal überlegen nächstes Jahr, ob sie die Logik dahinter ändern.“ Konkret könnte er sich etwa vorstellen, die Kartenstände bereits nach den acht Spielen der Ligaphase zu löschen.
Voraussichtliche Aufstellung Bayern
Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane
Reservebank
Urbig, Davies, Guerreiro, H. Ito, M.-J. Kim, Bischof, Goretzka, Musiala, Jackson
Es fehlen
Bärtl (nicht berücksichtigt), Karl (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kiala (nicht berücksichtigt), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Ofli (nicht berücksichtigt), Pavic (nicht berücksichtigt), Prescott (nicht berücksichtigt), Santos (Muskelverletzung), Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren)
Auch Real Madrid mit mehreren Warnungen
Auch auf der Seite der Königlichen ist die Situation angespannt. Sollte Real den Sprung ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei der nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni (26) muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.
|Spieler
|Alter
|Status
|Kylian Mbappé
|27
|Sperre bei nächster Gelben Karte
|Vinícius Juníor
|25
|Sperre bei nächster Gelben Karte
|Jude Bellingham
|22
|Sperre bei nächster Gelben Karte
|Dean Huijsen
|21
|Sperre bei nächster Gelben Karte
|Álvaro Carreras
|23
|Sperre bei nächster Gelben Karte
|Aurélien Tchouaméni
|26
|Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt
Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid
Anpfiff
In knapp 5 Stunden ist Anpfiff in München – das Triple der Bayern ist immer noch möglich! Neben der Meisterschaft, die ziemlich klar ist, geht es demnächst auch noch im DFB-Pokal um das Finale. Es könnte die perfekte Saison werden. Und danach fahren viele Bayern-Spieler zur Fußball WM um Weltmeister zu werden!
Wer zeigt das Spiel im TV?
Heute am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Ausschnitte der Champions League Viertelfinal-Rückspiele.