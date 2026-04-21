FC Bayern auf dem Weg zum Triple: Matthäus hat „keinen Zweifel“ an doppeltem Finale

Lothar Matthäus rechnet nach der vorzeitig gesicherten deutschen Meisterschaft des FC Bayern fest mit einem erfolgreichen Saisonendspurt der Münchner. Für den Rekordnationalspieler ist die Triple-Chance intakt: Er ist überzeugt, dass der Klub sowohl im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen als auch im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt.

Matthäus sieht Bayern ohne Fokusverlust

In seiner Sky-Kolumne stellte Matthäus die Frage, warum die Münchner nun ausgerechnet den Fokus verlieren sollten. „Zwei Titel sind jetzt noch zu vergeben und ich habe keinen Zweifel daran, dass Bayern im DFB-Pokal in Leverkusen und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt. Warum sollten sie jetzt den Fokus verlieren?“, schrieb er.

Als Begründung führte der Weltmeister von 1990 die enorme Stabilität der Mannschaft an. „Bayern lässt keinerlei Druck an sich heran“, erklärte Matthäus. Die Mannschaft wirke gefestigt und finde in jeder Phase eine Antwort. Dass der Rekordmeister auch in Unterzahl in Paris gewinnen konnte, sei für ihn ein weiterer Beleg. „Meiner Meinung nach ist Bayern momentan die beste Mannschaft der Welt“, so Matthäus.

Lob für Zusammenhalt und kluge Kaderplanung

Zum Erfolg gehöre aus seiner Sicht nicht nur individuelle Qualität. Matthäus betonte auch den Stellenwert von Zusammenhalt, Begeisterung und Respekt im Team. Diese Faktoren seien in München, wie er früher kritisiert habe, nicht immer in dieser Form vorhanden gewesen. „Jetzt glaube ich, dass alle diese Dinge vorhanden sind“, sagte er.

Auch wirtschaftlich ordnete Matthäus den FC Bayern im internationalen Vergleich stark ein. Zwar seien andere Klubs finanziell womöglich besser aufgestellt, doch er verwies beispielhaft auf den FC Liverpool, „der im Sommer für fast eine halbe Milliarde Euro neue Spieler gekauft hat, aber auf Platz fünf in der Premier League steht“. Gerade das zeige auch die Bayern-DNA: Der Klub investiere so, dass er nicht nur in der Gegenwart, sondern auch für die Zukunft bestens aufgestellt sei.