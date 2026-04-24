FC Barcelona Trainer Flick erwartet Spanien-Star Yamal „stärker“ bei der WM 2026

Hansi Flick hat Lamine Yamal nach dessen Verletzung demonstrativ den Rücken gestärkt. Der Barça-Coach ist überzeugt, dass der 18 Jahre alte Spanier bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada wieder „stärker“ auftreten wird als derzeit.

Flick setzt auf die Entwicklung des Ausnahmetalents

Für Flick ist die Muskelverletzung des Offensivspielers ein weiterer Schritt im Lernprozess. „Es war seine erste Muskelverletzung. Er ist sehr fokussiert und motiviert.“, sagte der deutsche Übungsleiter über den Youngster. Yamal befinde sich noch immer in einer Phase, in der es um Erfahrung und das Deuten der Körpersignale gehe. „Er ist sehr jung, es geht um Erfahrung und darum, die Signale zu verstehen, die der Körper sendet.“, erklärte Flick. Bei der WM rechnet er mit Yamal in Bestform.

Verletzung gegen Celta Vigo, Saison bei Barça beendet

Yamal hatte sich am Mittwoch beim 1:0 gegen Celta Vigo am Oberschenkel verletzt. Zwar verwandelte der Starspieler noch den Foulelfmeter zur Führung, unmittelbar danach musste er aber ausgewechselt werden. Für den FC Barcelona wird der 18-Jährige in dieser Saison nicht mehr auflaufen, seine Teilnahme an der WM gilt jedoch als wohl nicht gefährdet.

Starke Zahlen trotz Rückschlag

In dieser Saison kommt Yamal für Barcelona in allen Wettbewerben bereits auf 24 Tore und 18 Vorlagen. Flick lobte das Niveau des Ausnahmekönners ausdrücklich und betonte, der Angreifer wirke reifer als es sein Alter vermuten lasse. „Er war auf einem unglaublichen Niveau, er ist viel reifer als 18“, sagte der Coach: „Er ist clever, schlau und weiß, was er will. Natürlich beschäftigt ihn die Verletzung, aber sein Fokus liegt auf dem Genesungsprozess und darauf, immer fitter und besser zu werden.“