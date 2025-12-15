FC Barcelona: Torhüter Ter Stegen darf auf Einsatz im Pokal hoffen

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona darf auf seinen ersten Einsatz seit fast sieben Monaten im Pokal hoffen. Trainer Hansi Flick kündigte an, dass der Stammkeeper Joan García im Pokalspiel gegen CD Guadalajara geschont wird. Trotz dieser Gelegenheit steht noch keine Entscheidung über den Torhüter, der den Kasten hüten wird, fest. Ter Stegen, der zuletzt im Juni für die Nationalmannschaft spielte, muss sich auch mit dem Gedanken eines Wechseln im Winter auseinandersetzen, um seine Chancen auf die WM zu wahren.

Flick kündigt Änderungen im Tor an

Trainer Hansi Flick hat angekündigt, dass Joan García im Pokalspiel gegen den Drittligisten CD Guadalajara eine Pause erhalten wird. „Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen – auch nicht über den Torhüter“, äußerte Flick am Montag. Dies eröffnet Marc-André ter Stegen die Möglichkeit, nach langer Verletzungspause und gleich mehreren Monaten ohne Spielpraxis wieder auf dem Platz zu stehen.

Ter Stegen als „fantastischer Torwart“

Flick lobte ter Stegen und bezeichnete ihn als „fantastischen Torwart, auch als Mensch“. Diese Wertschätzung ist vor dem Hintergrund der angespannten Situation im Tor von Barcelona besonders wichtig. Während ter Stegen auf seine Chance wartet, könnte auch US-Amerikaner Diego Kochen die Möglichkeit erhalten, sich im Kader zu beweisen.

Langfristige Perspektiven für ter Stegen

Der letztjährige Einsatz von ter Stegen in einem Spiel für die deutsche Nationalmannschaft liegt mittlerweile fast vier Monate zurück, als er im Nations-League-Spiel gegen Frankreich auf dem Platz stand. Seine zuletzt gezeigten Leistungen in der Liga beim FC Barcelona, wo er gegen Villarreal seinen letzten Einsatz hatte, sind entscheidend für seine Ambitionen, bei der kommenden WM 2026 im Kader zu stehen.

Flick respektiert ter Stegens Entscheidungen

Wie Flick betonte, ist es ter Stegens Entscheidung, ob er beim FC Barcelona bleiben möchte oder einen Wechsel anvisiert. „Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht. Ich respektiere ihn sehr und habe mit ihm darüber gesprochen“, erklärte der Übungsleiter. Dies verdeutlicht nicht nur die Bedeutung des Spielers für die Mannschaft, sondern auch den Druck, der auf ter Stegen lastet, um regelmäßig Spielzeit zu erhalten.