FC Barcelona News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der FC Barcelona ist bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 allgegenwärtig. 15 Spieler des Klubs stehen im WM-Aufgebot ihrer Nationen, acht davon für den amtierenden Europameister Spanien. Das Barça-Kader ist eine Generation: Lamine Yamal mit 18 Jahren als schillerndster Spieler des Turniers, Pedri und Gavi als Fundament des spanischen Mittelfeldballetts, Raphinha mit Brasiliens Titelträumen und Frenkie de Jong mit der niederländischen Hoffnung. Keine Mannschaft der Welt repräsentiert eine Fußballphilosophie so konsequent wie dieser FC Barcelona. Und bei der WM 2026 zieht die Welt mit.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Stand: 2. Juni 2026. Alle 15 offiziell nominierten Nationalspieler des FC Barcelona.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Joan Garcia ist Spaniens neuer Torhüter. Der Barça-Keeper hat seinen Platz in der Nationalelf durch konstanteste Leistungen in La Liga erkämpft und steht bei der WM 2026 als erste Wahl zwischen den Pfosten der Roten Furie. Spanien trifft in Gruppe H auf seine Gegner und zählt erneut zu den absoluten Titelkandidaten.

Pau Cubarsí ist 17 Jahre alt und spielt seit einem Jahr für Barças erste Mannschaft und die spanische Nationalelf, als hätte er nie etwas anderes getan. Der Innenverteidiger mit dem ruhigsten Auftreten und dem klarsten Stellungsspiel seiner Generation ist das jüngste Kapitel in einer langen Geschichte großer Barça-Verteidiger. Bei der WM 2026 fährt er als Stammspieler.

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João Cancelo hat bei Barcelona seine beste Zeit als Fußballer erlebt. Der Rechtsverteidiger verbindet das Offensive mit dem Defensiven wie kaum ein anderer auf seiner Position. Mit Portugal fährt er in Gruppe K zur WM 2026, als einer der erfahrensten Spieler in einem Kader voller Ausnahmetalente.

Jules Koundé ist einer der vielseitigsten Verteidiger des Weltfußballs. Der Franzose kann als Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger spielen und verliert auf keiner Position an Qualität. Mit Frankreich in Gruppe I gegen Norwegen, Senegal und den Irak zählt er zu den Grundpfeilern der Equipe Tricolore.

Frenkie de Jong ist einer der komplettesten Mittelfeldspieler seiner Generation: passsicher, zweikampfstark, und mit einem Gespür für Räume, das einzigartig ist. Bei Barcelona verkörpert er das Barça-Ideal. Mit den Niederlanden in Gruppe F trifft er auf Japan, Schweden und Tunesien, und Oranje zählt zu den stärksten Teams des Turniers.

Pedri ist das Herz von Barça und der spanischen Nationalelf zugleich. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Gran Canaria hat die Welt des Fußballs schon mit 18 Jahren fassungslos gemacht. Bei der WM 2026 fährt er als Schlüsselspieler einer Mannschaft, die den EM-Titel 2024 verteidigen und gleichzeitig Weltmeister werden will.

Gavi ist Feuer. Der Mittelfeldspieler kämpft, rennt, provoziert und gewinnt, und er macht das alles mit einer Intensität, die für sein Alter schwindelerregend ist. Nach seiner schweren Knieverletzung ist er zurück, stärker als je zuvor, und bereit, bei der WM 2026 zu beweisen, dass er zu den Besten der Welt gehört.

Dani Olmo ist der Spieler, der Spanien bei der EM 2024 in entscheidenden Momenten gerettet hat. Der offensive Mittelfeldspieler mit dem Gespür für den richtigen Zeitpunkt kam im Sommer 2024 zu Barcelona und ist sofort zum Schlüsselspieler geworden. Für die WM 2026 ist er einer der wichtigsten Männer im spanischen Kader.

Ferran Torres ist Spaniens Allzweckwaffe in der Offensive. Der Stürmer, der auf beiden Außenpositionen und im Zentrum spielen kann, bringt Geschwindigkeit und Torgefahr mit. Bei Barça hat er sich nach einem holprigen Start als verlässliche Größe etabliert. Mit Spanien in Gruppe H ist er ein wichtiger Mosaikstein.

Lamine Yamal ist 18 Jahre alt und schon jetzt das aufregendste Fußballphänomen des Planeten. Der Rechtsaußen aus Barça hat bei der EM 2024 mit einem Traumtor ins Halbfinale die Welt angehalten. Bei der WM 2026 fährt er als einer der größten Stars des Turniers, mit dem Anspruch, Spanien zum Weltmeistertitel zu führen. Eine Generation, die gerade erst beginnt.

Raphinha war lange der unterschätzte Star des FC Barcelona. Dann came die Saison 2024/25 und er lieferte einen Assist nach dem anderen, Tor nach dem anderen, und verwandelte sich in einen der besten Außenstürmer der Welt. Mit Brasilien in Gruppe C fährt er zu einem Turnier, bei dem die Seleção den Titel unbedingt zurückwill.

Hamza Abdelkarim repräsentiert Ägypten bei der WM 2026, dem afrikanischen Vertreter in Gruppe G. Der Barça-Spieler gehört zum Kader, der erstmals seit langem wieder auf der großen WM-Bühne steht.