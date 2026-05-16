FC Barcelona lässt nach 4 Jahren Robert Lewandowski ziehen – Geht er in die MLS?

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Robert Lewandowski und der FC Barcelona gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Der 37 Jahre alte Torjäger verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht und verlässt den spanischen Meister damit nach vier Jahren. Wohin der Pole im Sommer wechselt, ist noch offen.

Abschied nach vier Jahren in Barcelona

Der Stürmer und der Klub machten den Schritt am Samstag offiziell. Auf Instagram schrieb Lewandowski: „Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen“. Dazu ergänzte er: „Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist.“

2022 war der Angreifer vom FC Bayern München nach Barcelona gekommen und prägte die Offensive des Teams seitdem maßgeblich. In bislang 191 Einsätzen erzielte er 119 Tore.

Robert Lewandowski Statistik diese Saison

La Liga 2025/2026 29 15 14 1480′ 2 13 (1) 2 6.7 Champions League 2025-2026 11 8 3 621′ 4 (0) 1 6.8 Gesamt: 40 23 17 2101′ 2 0 0 17 (1) 2 1 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 40 - Per Game In Startaufstellung 23 0.6 Per Game Minuten 2101 52.5 Per Game Tore 17 0.4 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Interesse aus Saudi-Arabien und der MLS

Für die Zeit nach seinem Abschied kursieren bereits erste Namen. Gerüchten zufolge beschäftigen sich Al-Hilal aus Saudi-Arabien und Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer mit einer Verpflichtung des Routiniers.

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Sportlich hat Lewandowski mit Barca drei Meisterschaften, drei Supercups und einmal die Copa del Rey gewonnen. In der laufenden Saison, in der die Mannschaft von Hansi Flick bereits als Champion in La Liga feststeht, kommt er auf 13 Treffer in 29 Partien.

Möglicher Abschied vor den eigenen Fans

Schon am Sonntag um 21.15 Uhr könnte Lewandowski im Heimspiel gegen Betis Sevilla vor den Fans im Camp Nou Abschied nehmen. Der letzte Auftritt der Saison folgt am kommenden Samstag beim FC Valencia.