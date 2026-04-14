Fc Barcelona & Hansi Flick scheitern trotz Blitzstart durch Lamine Yamal

Hansi Flick und der FC Barcelona haben die große Wende gegen Atlético Madrid verpasst und sind trotz eines starken Auswärtssiegs aus der Champions League ausgeschieden. Zwar gewannen die Katalanen das dramatische Viertelfinal-Rückspiel im Metropolitano mit 2:1 (2:1), doch das 0:2 aus dem Hinspiel im Camp Nou war am Ende nicht mehr aufzuholen. Der Traum vom ersten Königsklassen-Triumph seit 2015 bleibt damit weiter unerfüllt.

Blitzstart durch Yamal und Torres

Barcelona legte los wie aus einem Guss: Jungstar Lamine Yamal brachte den fünfmaligen Champions-League-Sieger bereits in der 4. Minute in Führung, nachdem Clement Lenglet zuvor gepatzt hatte. Der 16-Jährige blieb in der Szene eiskalt und sorgte für den perfekten Auftakt. Kurz darauf stellte Ferran Torres mit dem Treffer zum 2:0 in der 23. Minute den Hinspiel-Rückstand zunächst sogar egal.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Atlético Madrid N N N S N 1 : 2 1.64 xG 2.11 Endergebnis FC Barcelona S S S N S Ademola Lookman 31' Lamine Yamal 4' Ferran Torres 24' Tore 4' Tor Lamine Yamal Assist: Ferran Torres) 24' Tor Ferran Torres Assist: Dani Olmo) Tor Ademola Lookman Assist : Marcos Llorente) 31' 1 J. Musso 3 M. Ruggeri 15 C. Lenglet 24 Robin Le Normand 16 Nahuel Molina 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann 13 Joan García 2 João Cancelo 18 Gerard Martín 24 Eric García 23 Jules Koundé 8 Pedri 6 Gavi 16 Fermín 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 7 Ferran Torres

In dieser furiosen Anfangsphase spielte nur Barca, doch weitere große Möglichkeiten blieben ungenutzt. Atlético fand nach dem frühen Schock besser in die Partie und verkürzte durch Ademola Lookman in der 31. Minute aus einem Konter praktisch aus dem Nichts. Damit bekam das Duell wieder eine neue Dynamik.

Champions League FC Liverpool 1.88 xG 1.17 0 2 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Atlético Madrid 1.64 xG 2.11 1 2 FC Barcelona

Abseits, Platzverweis und Atlético im Halbfinale

Hansi Flick hatte vor dem Spiel gesagt: „Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel“. Genau das lieferte seine Mannschaft über weite Strecken, doch das letzte Quäntchen fehlte. Pech hatte der Tabellenführer der spanischen La Liga auch in der 55. Minute, als Torres beim vermeintlichen 3:1 im Abseits stand.

Hinzu kam die rote Karte gegen Eric García: Der Verteidiger sah in der 79. Minute nach Videobeweis wegen einer Notbremse gegen Alexander Sörloth den Platzverweis. In Unterzahl biss sich Barcelona in der Schlussphase an Atléticos kompakter und gefürchteter Defensive die Zähne aus. Für Atlético bedeutet der Erfolg den ersten Einzug ins Halbfinale seit neun Jahren; dort wartet nun der FC Arsenal oder Sporting Lissabon.

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Für Flick ist der erneute Königsklassen-Anlauf damit auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit gescheitert. Schon in der Vorsaison war für Barcelona im Halbfinale Schluss geblieben, der zweite nationale Meistertitel dürfte nun lediglich als „Trostpreis“ bleiben.