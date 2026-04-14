+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fc Barcelona & Hansi Flick scheitern trotz Blitzstart durch Lamine Yamal

von

Hansi Flick und der FC Barcelona haben die große Wende gegen Atlético Madrid verpasst und sind trotz eines starken Auswärtssiegs aus der Champions League ausgeschieden. Zwar gewannen die Katalanen das dramatische Viertelfinal-Rückspiel im Metropolitano mit 2:1 (2:1), doch das 0:2 aus dem Hinspiel im Camp Nou war am Ende nicht mehr aufzuholen. Der Traum vom ersten Königsklassen-Triumph seit 2015 bleibt damit weiter unerfüllt.

FC-Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick gibt Anweisungen im Achtelfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United im Camp Nou in Barcelona am 18. März 2026. Alex Caparros / Getty Images
FC-Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick gibt Anweisungen im Achtelfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United im Camp Nou in Barcelona am 18. März 2026. Alex Caparros / Getty Images

Blitzstart durch Yamal und Torres

Barcelona legte los wie aus einem Guss: Jungstar Lamine Yamal brachte den fünfmaligen Champions-League-Sieger bereits in der 4. Minute in Führung, nachdem Clement Lenglet zuvor gepatzt hatte. Der 16-Jährige blieb in der Szene eiskalt und sorgte für den perfekten Auftakt. Kurz darauf stellte Ferran Torres mit dem Treffer zum 2:0 in der 23. Minute den Hinspiel-Rückstand zunächst sogar egal.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 14.4.2026-21:00
Atlético Madrid
N N N S N
1 : 2
1.64
xG
2.11
Endergebnis
FC Barcelona
S S S N S
Ademola Lookman
31'
Lamine Yamal
4'
Ferran Torres
24'
| Schiedsrichter: C. Turpin | Halbzeit: 1-2
Tore
4'
Tor
Lamine Yamal (Assist: Ferran Torres)
24'
Tor
Ferran Torres (Assist: Dani Olmo)
Tor
Ademola Lookman (Assist: Marcos Llorente)
31'
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
15
C. Lenglet
24
Robin Le Normand
16
Nahuel Molina
22
Ademola Lookman
6
Koke
14
Marcos Llorente
20
G. Simeone
19
Julián Álvarez
7
Antoine Griezmann
13
Joan García
2
João Cancelo
18
Gerard Martín
24
Eric García
23
Jules Koundé
8
Pedri
6
Gavi
16
Fermín
20
Dani Olmo
10
Lamine Yamal
7
Ferran Torres
field field

In dieser furiosen Anfangsphase spielte nur Barca, doch weitere große Möglichkeiten blieben ungenutzt. Atlético fand nach dem frühen Schock besser in die Partie und verkürzte durch Ademola Lookman in der 31. Minute aus einem Konter praktisch aus dem Nichts. Damit bekam das Duell wieder eine neue Dynamik.

Champions League
14.4.2026
- 21:00
FC Liverpool
1.88
xG
1.17
0 2
Paris Saint Germain (PSG)
Champions League
14.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
1.64
xG
2.11
1 2
FC Barcelona

Abseits, Platzverweis und Atlético im Halbfinale

Hansi Flick hatte vor dem Spiel gesagt: „Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel“. Genau das lieferte seine Mannschaft über weite Strecken, doch das letzte Quäntchen fehlte. Pech hatte der Tabellenführer der spanischen La Liga auch in der 55. Minute, als Torres beim vermeintlichen 3:1 im Abseits stand.

Hinzu kam die rote Karte gegen Eric García: Der Verteidiger sah in der 79. Minute nach Videobeweis wegen einer Notbremse gegen Alexander Sörloth den Platzverweis. In Unterzahl biss sich Barcelona in der Schlussphase an Atléticos kompakter und gefürchteter Defensive die Zähne aus. Für Atlético bedeutet der Erfolg den ersten Einzug ins Halbfinale seit neun Jahren; dort wartet nun der FC Arsenal oder Sporting Lissabon.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Für Flick ist der erneute Königsklassen-Anlauf damit auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit gescheitert. Schon in der Vorsaison war für Barcelona im Halbfinale Schluss geblieben, der zweite nationale Meistertitel dürfte nun lediglich als „Trostpreis“ bleiben.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++