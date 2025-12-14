FC Barcelona festigt Platz eins – Rückkehr von Ter Stegen auf die Bank

Mit einem überzeugenden 2:0-Sieg über CA Osasuna hat der FC Barcelona seine Tabellenführung in der spanischen La Liga gefestigt. Der brasilianische Offensivstar Raphinha sorgte mit zwei Treffern für den wichtigen Sieg, während Marc-André ter Stegen auf der Ersatzbank Platz nahm. Die Katalanen liegen nun sieben Punkte vor dem Rivalen Real Madrid, der am Sonntag gegen Deportivo Alaves antreten muss.

Raphinha führt Barcelona zum Sieg

Der FC Barcelona konnte am 16. Spieltag endlich seinen Kampfgeist zeigen und besiegte den Abstiegskandidaten CA Osasuna mit 2:0. Raphinha war der Schlüssel zum Erfolg der Katalanen und erzielte in der 70. und 86. Minute die beiden entscheidenden Tore. Damit untermauert Barcelona seine Ambitionen auf den Titel in La Liga.

Ter Stegen bleibt auf der Ersatzbank

Marc-André ter Stegen musste erneut zuschauen, während Joan García das Tor hütete. Trainer Hansi Flick machte deutlich, dass García der bevorzugte Keeper bleibt und damit die Situation für ter Stegen weiter angespannt ist. Letzten Dienstag stand ter Stegen zwar wieder im Kader, doch seine zukünftige Rolle bleibt ungewiss.

Reals Wettlauf um den Titel

Die Königlichen von Real Madrid haben großen Druck, denn die Titelverteidigung gerät in Gefahr. Sie müssen gegen Deportivo Alaves antreten, während Barça bereits die wichtigen drei Punkte gesammelt hat. Gleichzeitig hat der Stadtrivale Atletico Madrid mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Valencia Platz vier in der Liga gefestigt.

Ter Stegens Zukunft ungewiss

Die bevorstehende WM 2026 wirft Fragen zur Zukunft von Marc-André ter Stegen auf. Ein Wechsel im Winter erscheint nahezu unausweichlich, um seine Chancen auf einen Platz im deutschen Kader zu wahren. Interne Gespräche mit dem 33-Jährigen bestätigen, dass es möglicherweise einen neuen Weg für den Keeper geben könnte.