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FC Augsburg Torhüter Finn Dahmen – WM-Bewerbung: Statt England für Deutschland!

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Finn Dahmen hat sich mit seinem starken Auftritt beim glücklichen 2:1 (1:1) von Bayer Leverkusen mehr als nur empfohlen. FC-Augsburg-Coach Manuel Baum geriet nach der Partie ins Schwärmen und sieht den 28-Jährigen fest auf dem Weg zum WM-Ticket.

Deutschlands Torwart Finn Dahmen vor dem Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland im St. Jakob-Park am 27. März 2026 in Basel. (Alexander Hassenstein / Getty Images)
Deutschlands Torwart Finn Dahmen vor dem Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland im St. Jakob-Park am 27. März 2026 in Basel. (Alexander Hassenstein / Getty Images)

Baum lobt Dahmens Formstärke

„Wenn man heute ein Highlight-Video von Finn machen würde, würde das zehn Minuten dauern“, sagte Baum über seinen Torhüter, der mit einer herausragenden Leistung maßgeblich zum Auswärtssieg der Fuggerstädter beitrug. Für den Trainer steht deshalb fest, dass Dahmen im Sommer mit zur Weltmeisterschaft in die USA, nach Mexiko und Kanada fahren sollte. „Ich würde mich mega freuen, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, was der an Paraden gezeigt hat, dass es für ihn nach der Saison auch weitergeht zum Turnier, das da ansteht“, betonte Baum.

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Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30
| BayArena | 18.4.2026-15:30
Bayer 04 Leverkusen
U N U S S
1 : 2
2.88
xG
0.54
Endergebnis
FC Augsburg
N N N U U
Patrik Schick
12'
F. Rieder
15'
F. Rieder
90'+7'
| Schiedsrichter: B. Brand | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
Patrik Schick (Assist: E. Tapsoba)
12'
15'
Tor
F. Rieder (Assist: Dimitrios Giannoulis)
90'
+7
Elfmetertor
F. Rieder
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
5
Loïc Badé
4
J. Quansah
20
Álex Grimaldo
24
Aleix García
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
23
Nathan Tella
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
F. Dahmen
16
C. Zesiger
6
J. Gouweleeuw
34
Arthur Chaves
13
Dimitrios Giannoulis
32
F. Rieder
4
H. Massengo
19
R. Fellhauer
20
A. Claude-Maurice
30
A. Kade
21
Rodrigo Ribeiro
field field

WM-Platz im Blick

Nach Ansicht des Augsburger Übungsleiters bringt Dahmen alles mit, um im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei zu sein. „Für ihn habe Dahmen alle Berechtigungen von der Leistung, die er jetzt gerade bringt, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Das unterstreicht er Woche für Woche“, erklärte Baum. Dahmen kämpft dabei um den Platz als dritter Torhüter im WM-Aufgebot. Bei der vergangenen Länderspielmaßnahme im März war er bereits für den verletzten Jonas Urbig nachnominiert worden. Sein erstes Länderspiel hat Dahmen bislang noch nicht absolviert.

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