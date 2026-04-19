FC Augsburg Torhüter Finn Dahmen – WM-Bewerbung: Statt England für Deutschland!

Finn Dahmen hat sich mit seinem starken Auftritt beim glücklichen 2:1 (1:1) von Bayer Leverkusen mehr als nur empfohlen. FC-Augsburg-Coach Manuel Baum geriet nach der Partie ins Schwärmen und sieht den 28-Jährigen fest auf dem Weg zum WM-Ticket.

Baum lobt Dahmens Formstärke

„Wenn man heute ein Highlight-Video von Finn machen würde, würde das zehn Minuten dauern“, sagte Baum über seinen Torhüter, der mit einer herausragenden Leistung maßgeblich zum Auswärtssieg der Fuggerstädter beitrug. Für den Trainer steht deshalb fest, dass Dahmen im Sommer mit zur Weltmeisterschaft in die USA, nach Mexiko und Kanada fahren sollte. „Ich würde mich mega freuen, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, was der an Paraden gezeigt hat, dass es für ihn nach der Saison auch weitergeht zum Turnier, das da ansteht“, betonte Baum.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30 | BayArena | - 15:30 Bayer 04 Leverkusen U N U S S 1 : 2 2.88 xG 0.54 Endergebnis FC Augsburg N N N U U Patrik Schick 12' F. Rieder 15' F. Rieder 90'+7' Tore Tor Patrik Schick Assist : E. Tapsoba) 12' 15' Tor F. Rieder Assist: Dimitrios Giannoulis) 90' +7 Elfmetertor F. Rieder 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 5 Loïc Badé 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 F. Dahmen 16 C. Zesiger 6 J. Gouweleeuw 34 Arthur Chaves 13 Dimitrios Giannoulis 32 F. Rieder 4 H. Massengo 19 R. Fellhauer 20 A. Claude-Maurice 30 A. Kade 21 Rodrigo Ribeiro

WM-Platz im Blick

Nach Ansicht des Augsburger Übungsleiters bringt Dahmen alles mit, um im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei zu sein. „Für ihn habe Dahmen alle Berechtigungen von der Leistung, die er jetzt gerade bringt, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Das unterstreicht er Woche für Woche“, erklärte Baum. Dahmen kämpft dabei um den Platz als dritter Torhüter im WM-Aufgebot. Bei der vergangenen Länderspielmaßnahme im März war er bereits für den verletzten Jonas Urbig nachnominiert worden. Sein erstes Länderspiel hat Dahmen bislang noch nicht absolviert.