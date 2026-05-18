FC Augsburg News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der FC Augsburg gehört bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu den überraschend international aufgestellten Bundesligaklubs. Acht Spieler aus dem aktuellen FCA-Kader könnten für sechs verschiedene Nationen bei der Weltmeisterschaft antreten: einem DFB-Kandidaten sowie internationale Spieler aus der Schweiz, den Niederlanden, Kroatien, Österreich und Tunesien. Ein Überblick über die Augsburg-WM-Nationalspieler 2026.

FC Augsburg Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

DFB-Spieler vom FC Augsburg bei der WM 2026

Finn Dahmen

Wer ist Finn Dahmen?

Finn Dahmen, geboren am 27. März 1998 in Andernach, ist seit 2022 der Stammtorwart beim FC Augsburg. Mit soliden Leistungen in der Bundesliga hat sich der 1,90 m große Keeper als einer der beachteten deutschen Torhüter der Liga etabliert. Als gelernter Handballtorwart bringt er eine ungewöhnliche Reaktionsschnelligkeit auf der Linie mit, die ihn für den DFB-Kader interessant macht.

Fährt Finn Dahmen zur FIFA Fußball WM 2026?

Finn Dahmen hat sich in den vergangenen Saisons ins Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auf konkurrenzfähige Torhüter setzt, ist Dahmen ein Kandidat für den Kader. Die offizielle Nominierung steht noch aus. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Internationale Nationalspieler vom FC Augsburg bei der WM 2026

Schweiz: Cédric Zesiger und Fabian Rieder

Wer ist Cédric Zesiger?

Cédric Zesiger, geboren am 24. Juni 1998 in der Schweiz, ist ein kopfballstarker Innenverteidiger mit guter Spieleröffnung. Der 27-Jährige gehört zum Kader des FC Augsburg und bringt aus seiner Zeit bei Young Boys Bern sowie diversen Bundesliga-Stationen Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Für die Schweizer Nationalmannschaft ist er ein Kandidat.

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Fährt Cédric Zesiger zur FIFA Fußball WM 2026?

Cédric Zesiger gehört zum erweiterten Schweizer Kandidatenkreis für die WM 2026. Die Schweiz trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe B auf Katar (13. Juni), Bosnien-Herzegowina (18. Juni) und Kanada (24. Juni).

Wer ist Fabian Rieder?

Fabian Rieder, geboren am 16. Februar 2002 in der Schweiz, ist eines der größten Talente im Schweizer Fußball. Der offensive Mittelfeldspieler, der für sein präzises Passspiel und seine Fähigkeit bekannt ist, aus der zweiten Reihe zu treffen, gehört zum Kader des FC Augsburg. Frühzeitig in die Schweizer Nationalmannschaft berufen, gilt er als einer der späteren Leistungsträger der Eidgenossen.

Fährt Fabian Rieder zur FIFA Fußball WM 2026?

Fabian Rieder ist Teil des Schweizer WM-Kandidatenkreises und einer der spannendsten jungen Spieler im Aufgebot der Eidgenossen. Die Schweiz trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe B auf Katar (13. Juni), Bosnien-Herzegowina (18. Juni) und Kanada (24. Juni).

Niederlande: Jeffrey Gouweleeuw

Wer ist Jeffrey Gouweleeuw?

Jeffrey Gouweleeuw, geboren am 10. Juli 1991 in Zaandam, ist eine lebende Augsburg-Legende. Seit 2016 spielt der niederländische Innenverteidiger für die Fuggerstädter und hat längst mehr als 300 Pflichtspiele für den FCA absolviert. Als Mannschaftskapitän verkörpert er Stabilität, Führungsqualität und Erfahrung – Eigenschaften, die ihn auch mit 34 Jahren noch zu einem wertvollen Spieler machen.

Von Alkmaar über Augsburg in den Nationalkader

Gouweleeuw begann seine Karriere bei AZ Alkmaar und wechselte 2016 zum FC Augsburg. Seitdem ist er dem Verein treu geblieben und hat alle Höhen und Tiefen der Bundesliga mit den Fuggerstädtern erlebt. Für die niederländische Nationalmannschaft hat er mehrfach gespielt, zählt aber aufgrund seines Alters zum erweiterten Kader.

Fährt Jeffrey Gouweleeuw zur FIFA Fußball WM 2026?

Jeffrey Gouweleeuw gehört zum Kandidatenkreis der niederländischen Nationalmannschaft. Mit 34 Jahren ist er einer der ältesten Spieler im niederländischen Aufgebot. Die Niederlande treffen laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

Kroatien: Kristijan Jakić

Wer ist Kristijan Jakić?

Kristijan Jakić, geboren am 14. Mai 1997 in Kroatien, ist ein dynamischer defensiver Mittelfeldspieler beim FC Augsburg. Der zweikampfstarke Sechser wechselte 2023 von Dinamo Zagreb nach Deutschland und hat sich bei den Fuggerstädtern schnell zur Stammkraft entwickelt. Für die kroatische Nationalmannschaft ist er ein verlässlicher Faktor im defensiven Mittelfeld.

Fährt Kristijan Jakić zur FIFA Fußball WM 2026?

Kristijan Jakić zählt zum kroatischen Kader und ist ein Kandidat für die WM 2026. Kroatien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe L auf England, Panama und Ghana.

Wer ist Michael Gregoritsch?

Michael Gregoritsch, geboren am 18. April 1994 in Graz, ist ein großgewachsener Mittelstürmer, der seine Fähigkeiten in der Bundesliga bei mehreren Klubs unter Beweis gestellt hat. Der Österreicher ist seit Jahren ein Stammgast in der österreichischen Nationalmannschaft und eines der bekanntesten Gesichter des österreichischen Fußballs. Bei der EM 2024 war er mit von der Partie, als Österreich ins Achtelfinale einzog.

Von Hamburg über Freiburg nach Augsburg

Gregoritsch spielte für den Hamburger SV, wo er einige seiner besten Tor-Saisons hatte, dann für den SC Freiburg und schließlich für den FC Augsburg. Mit seiner Kopfballstärke und Präsenz im Strafraum gilt er als klassische Mittelstürmerlösung für das österreichische Nationalteam.

Fährt Michael Gregoritsch zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Michael Gregoritsch steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Mit 74 Länderspielen und 24 Toren ist er einer der torgefährlichsten Nationalspieler in der Geschichte des ÖFB. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni).

Tunesien: Ismaël Gharbi

Wer ist Ismaël Gharbi?

Ismaël Gharbi, geboren am 26. April 2004 in Paris, ist ein offensiver Mittelfeldspieler mit französisch-tunesisch-spanischen Wurzeln. Ausgebildet in der renommierten Jugendakademie von Paris Saint-Germain, galt der wendige Techniker früh als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Beim FC Augsburg soll der Kreativspieler den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen.

Vom PSG-Juwel zum tunesischen Nationalspieler

Gharbi durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften von Paris Saint-Germain und trainierte schon als Teenager mit der Profimannschaft. National war er lange umworben: Er lief für spanische Jugendteams auf, ehe er sich endgültig für Tunesien entschied, das Heimatland seiner Familie. Bei den Fuggerstädtern bringt er Technik, Übersicht und Tempo in die Offensive.

Fährt Ismaël Gharbi zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Ismaël Gharbi wurde offiziell für den WM-Kader Tunesiens nominiert und gehört zum Aufgebot der Adler von Karthago für die Endrunde 2026. Tunesien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf Schweden (15. Juni), Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni).