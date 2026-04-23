FC Augsburg News – Klassenerhalt & „zwei Meter vor dem Ziel“

Der FC Augsburg hat sein Saisonziel Klassenerhalt nach drei Partien ohne Niederlage und dem überraschenden Sieg in Leverkusen klar vor Augen. Manuel Baum sprach vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky von einer sehr, sehr, sehr realistischen Ausgangslage, wollte sich aber dennoch nicht zu früh festlegen.

„Zwei Meter vor dem Ziel“

Der FCA liege im Kampf um den Ligaverbleib in seinem 100-Meter-Sprint „zwei Meter vor dem Ziel“, erklärte der Coach, „aber wir sind halt noch nicht drüber“ über die Linie. Baum erinnerte zugleich daran, dass er „noch nie einen 100-m-Läufer gesehen“ habe, „der nach 99 aufgehört hat zu laufen“. Genau so solle seine Mannschaft auch jetzt nicht nachlassen.

Mit 36 Punkten steht Augsburg als Tabellenneunter da, Frankfurt kommt als Achter mit 42 Zählern nach Schwaben. Die Aufgabe sei daher alles andere als leicht, betonte Baum. Vor allem der Blick auf die nackten Werte mache die Qualität des Gegners deutlich: „Wenn man sich den Marktwert anschaut – jeder Spieler ist im Schnitt 2,5 (Millionen Euro) mehr wert als unsere, das sollte Warnung genug sein, was die für eine Qualität haben“, sagte er über die Hessen.

Alle einsatzbereit, Baum bleibt gelassen

Personell kann der FCA entspannt ins Heimspiel gehen. „Bei allen ist grün“, sagte Baum über seinen Kader, alle Profis seien damit „voll belastbar“ und einsatzbereit. Das gelte ausdrücklich auch für Verteidiger Chrislain Matsima.

Die eigene Zukunft stellte der 45-Jährige erneut hintenan. „Ich gehe in der Rolle auf, es macht mega Spaß“, sagte Baum zwar. Mit den Verantwortlichen habe er aber „vor drei, vier Wochen vereinbart“, die Frage erst nach der Saison zu klären.