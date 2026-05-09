FC Augsburg News – Gregoritsch trifft doppelt: Augsburg träumt von Europa

Michael Gregoritsch hat den FC Augsburg mit einem Doppelpack gegen Borussia Mönchengladbach auf Europacup-Kurs geschossen. Beim 3:1 am vorletzten Spieltag rückte der FCA vorübergehend bis auf einen Punkt an Platz sieben heran, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde.

Die Schwaben dürfen damit weiter vom internationalen Geschäft träumen, müssen den Blick aber auch auf den Sonntag richten: Dann kann der Europa-League-Finalist SC Freiburg mit einem Sieg beim Hamburger SV um 15.30 Uhr die Augsburger Hoffnungen wieder zerstören. Auch Eintracht Frankfurt liegt wegen der deutlich besseren Tordifferenz weiter vor dem FCA. Für Augsburg war es zudem das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage, am 34. Spieltag geht es zu Union Berlin, dann fehlt der gelbgesperrte Kristijan Jakic.

Gregoritsch schlägt früh und spät zu

Die Partie begann aus Augsburger Sicht turbulent, weil der Gastgeber schon in der zweiten Minute einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Kevin Diks traf Anton Kade im Strafraum von hinten am Bein, kam deutlich zu spät, doch der Pfiff blieb aus. Kurz darauf verletzte sich Dimitrios Giannoulis am linken Oberschenkel, für ihn rückte Robin Fellhauer bereits in der 14. Minute auf den Platz.

Gladbach hatte nach der strittigen Szene zunächst mehr vom Spiel, obwohl Eugen Polanski auf den gelbgesperrten Nico Elvedi und den angeschlagenen Haris Tabakovic verzichten musste. Kevin Stöger prüfte den Kasten in der 21. Minute mit einem Distanzschuss, verfehlte aber das Ziel. Augsburg meldete sich dann mit der ersten sauberen Kombination an und traf sofort: Gregoritsch war nach der Hereingabe von Fellhauer schneller als Joe Scally und stellte auf 1:0.

Vier Minuten später lag der nächste Treffer des Österreichers bereits in der Luft, doch diesmal stand er mit der rechten Fußspitze im Abseits, sodass der Jubel nicht zählte. Mert Kömür vergab in der 32. und 45.+2. Minute weitere Gelegenheiten, Gregoritsch ließ auch in der 35. Minute eine Chance liegen. Dennoch ging Augsburg mit einer verdienten Führung in die Pause, weil Robin Fellhauer in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte.

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Gladbach kommt zu spät ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel startete die Mannschaft von Manuel Baum erneut entschlossen. Kade verpasste in der 49. Minute die frühe Vorentscheidung. Polanski reagierte anschließend mit personellen und strukturellen Anpassungen, woraufhin Gladbach durch den eingewechselten Robin Hack etwas mehr Schwung bekam. Ein weiterer Treffer von Fellhauer nach einer Ecke in der 68. Minute wurde wegen Abseits aberkannt.

Beim 3:0 half schließlich Borussia-Keeper Moritz Nicolas unfreiwillig mit. Kades Hereingabe sprang Gregoritsch vor die Füße, und der Angreifer staubte zu seinem fünften und sechsten Saisontor ab. Der späte Anschlusstreffer von Giovanni Reyna in der 90.+2. Minute kam für die weitgehend enttäuschenden Gäste zu spät.

Für den FCA, der bislang nur in der Saison 2015/16 international gespielt hatte, war es ein weiterer Schritt in Richtung Europacup. Gladbach musste sich dagegen nach einer Partie ohne genügend Durchschlagskraft mit der Niederlage abfinden.