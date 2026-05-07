FC Augsburg im Bundesliga Showdown: Baum schnuppert Europacup-Luft

Während der FC Bayern im bitteren Champions-League-Aus steckte, bekam Manuel Baum an der Seite seines Sohnes Lionel schon einmal Europacup-Luft zu schnuppern. Mit dem FC Augsburg könnte der Coach auf der Zielgeraden der Saison selbst noch ins internationale Geschäft vorstoßen, doch vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky will er davon nichts wissen. Der Fokus liege weiter klar auf Rang neun.

Baum bremst die Europacup-Diskussion

Rechnerisch ist für den FCA noch alles zwischen Platz sieben und zwölf möglich, wie Baum vor der Partie erklärte. Besonders interessiert ihn aber nur die unmittelbare Aufgabe. „Wir können noch zwischen Siebter und Zwölfter werden“, rechnete Baum vor, aber: „Der Fokus bleibt auf Platz neun, dass wir den halten. Das wird schwer genug.“ Der SC Freiburg steht als Siebter mit 44 Punkten vor dem Team aus Schwaben und trifft noch auf den Hamburger SV sowie RB Leipzig. Auf Rang acht liegt Eintracht Frankfurt mit 43 Zählern, das es noch mit Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart zu tun bekommt. Augsburg folgt mit 40 Punkten und spielt neben Gladbach auch noch gegen Union Berlin.

Der Mittwochabend führte Baum zunächst aber nicht nach Augsburg, sondern in die Allianz Arena. Dort sah er das Bayern-Spiel und machte sich auf einem „Bratwurst-Bier-Platz“ eine Käsekrainer schmecken, wie er lachend erzählte. Der Besuch war ein Geburtstagsgeschenk für Lionel, der in der Jugend der Münchner spielt. „Für mich als Trainer war es auch spannend. Aber ich habe es eher als Zuschauer genossen“, sagte Baum und verwies zugleich auf die aktuelle Form seines eigenen Teams, das seit fünf Partien ungeschlagen ist.

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Offene Zukunft, schwieriger Gegner

Auch bei den Fragen zu seiner persönlichen Zukunft bleibt Baum gelassen. Woche für Woche wird er darauf angesprochen, ob er den Posten über den Sommer hinaus behalten will. Seine Antwort blieb am Donnerstag unverändert: „Es macht auf jeden Fall Spaß, aber mein Auftrag ist momentan, die Mannschaft bestmöglich aufzustellen – und danach quatschen wir.“ Das Thema soll nach dem Union-Spiel erneut auf den Tisch kommen. Dann wolle man klären: „Was ist das Beste für den Verein und für denjenigen, der im Verein arbeitet?“ Entscheidend sei für ihn nicht eine mögliche Qualifikation für den Europacup. Baum betonte vielmehr, dass „man es nicht an ein, zwei Ergebnisse hängt, sondern die Entscheidung aus Überzeugung trifft“. Genau das habe sich der FCA „auf die Fahnen geschrieben“.

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Gegen Gladbach muss der FCA voraussichtlich auf bis zu sechs angeschlagene oder kranke Spieler verzichten, nannte Baum ohne Namen. Von der Borussia zeigte er sich dennoch beeindruckt. Die Mannschaft habe „eine Mannschaft, die richtig gut ist, hohe individuelle Qualität hat und brutal flexibel ist“, sagte der Coach. Entsprechend erwarte er „ein cooles Spiel“ mit vielen offenen Szenen. Wie in München, nur eben diesmal aus Sicht des FCA.