Der FC Arsenal hat die erwartete Vertragsverlängerung mit Bukayo Saka offiziell bestätigt. Der Klub nannte in der Mitteilung vom Donnerstag keine exakte Vertragsdauer und sprach nur von einem „langfristigen“ Vertrag. Saka selbst sagte, er sei überglücklich und freue sich, seine Reise beim Verein fortsetzen zu können. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 24‑Jährige seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Kontrakt vorzeitig bis 2031 verlängert haben und gilt damit als bestbezahlter Spieler der Gunners. Mit 130 Mio. EUR Marktwert laut Transfermarkt gehört er zu den Top 10 der Welt.

Details zur Vertragsverlängerung

Der Verein veröffentlichte eine kurze Erklärung zur Vertragsverlängerung, nannte jedoch keine konkreten Zahlen zur Vertragsdauer oder zu finanziellen Konditionen. In der Vereinsmitteilung stand nur, dass es sich um einen „langfristigen“ Vertrag handele. Bukayo Saka, der seit seinem achten Lebensjahr zu Arsenal gehört, kommentierte die Entscheidung persönlich: „Ich fühle mich großartig. Ich denke, es ist ein fantastischer Moment für meine Familie und für mich. Ich bin überglücklich, meine Reise bei diesem Verein fortsetzen zu können.“ Gleichsam bleibt offen, welche Rolle Berater und Vertragsverhandlungen genau gespielt haben.

Laufzeit, Medienberichte und Vertragsdauer

Arsenal hielt sich offiziell zur Laufzeit bedeckt, dennoch berichteten mehrere Medien, dass Sakas ursprünglicher Kontrakt bis 2027 vorzeitig bis 2031 verlängert wurde. Diese Angaben sind nicht Teil der Klub-Mitteilung, werden aber in der Berichterstattung einheitlich genannt. Die mutmaßliche Vertragsverlängerung würde Saka zu einem der finanziell am besten dotierten Spieler der Gunners machen; konkrete Details zur Unterschrift, zu Gehalt oder zu Bonusregelungen nannte der Klub nicht.

Bedeutung für Arsenal und Teammanager Mikel Arteta

Saka gehört zum Stammpersonal von Teammanager Mikel Arteta und spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Offensive. Als englischer Nationalspieler bringt er internationale Erfahrung und Kontinuität in die Mannschaftsstruktur. Gleichzeitig sichert die langfristige Vertragsbindung dem Klub sportliche Planbarkeit und stabilisiert die Kaderplanung, ohne dass Arsenal offizielle Aussagen zu Marktwert oder internen Planungen veröffentlichte.

Sakas Bilanz bei den Gunners

Der 24‑Jährige kommt in bislang fast 300 Einsätzen für Arsenal auf 78 Tore, eine Bilanz, die seine Bedeutung für den Klub unterstreicht. Seine Vielseitigkeit und Torgefahr haben ihn zu einem festen Bestandteil des Teams gemacht. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Vertragsverlängerung auf seine Entwicklung und auf mögliche Marktwert-Veränderungen auswirken wird, da der Klub keine weiteren Details zur Verfügung gestellt hat.