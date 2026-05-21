FC Arsenal News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der FC Arsenal aus London stellt für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bereits fünf offiziell nominierte Nationalspieler. Mit Kai Havertz steht ein zentraler Offensivakteur der deutschen Nationalmannschaft im Kader der Gunners. Weitere Arsenal-Profis dürften dazukommen, sobald die Nationalmannschaften aus England, Spanien, Frankreich, Brasilien und Norwegen ihre WM-Kader bekannt geben.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 21. Mai 2026.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Kai Havertz erlebt seine dritte Weltmeisterschaft. Der Arsenal-Profi war bereits 2018 in Russland und 2022 in Katar dabei und gilt bei Bundestrainer Julian Nagelsmann als gesetzter Strafraumspieler, sowohl als Mittelstürmer als auch als Zehner einsetzbar. In der Premier League stand er in der Saison 2025/26 wieder regelmäßig in der Startelf der Gunners.

Gabriel Magalhães ist die zentrale Defensivkraft der brasilianischen Seleção. Beim FC Arsenal bildet er seit Jahren mit William Saliba das Stamm-Innenverteidiger-Duo. In Brasiliens WM-Kader gehört der Linksfuß zu den gesetzten Verteidigern.

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Gabriel Martinelli ist Brasiliens schneller Mann für die linke Offensivseite. Der Arsenal-Profi hat sich beim Klub in der Premier League als Tempodribbler etabliert und gehört auch in der Seleção zum erweiterten Stammkreis.

Leandro Trossard ist Belgiens flexible Offensivwaffe. Beim FC Arsenal kann er auf beiden Außenbahnen sowie zentral spielen, was ihn in der Roten Teufel für Bondscoach Rudi Garcia zu einer wertvollen Joker-Option macht.

William Saliba ist eine der Säulen der französischen Defensive. Beim FC Arsenal bildet er mit Gabriel Magalhães eines der besten Innenverteidiger-Duos der Premier League. Bei der WM 2026 ist er als Stamm-Innenverteidiger der Bleus gesetzt.